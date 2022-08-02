"Обнал" уже под 15% и подготовка к референдуму: что творят оккупанты в Мелитополе (видео)

Как живет захваченный россиянами Мелитополь.

Уже шестой месяц, как Мелитополь в Запорожской области находится в оккупации российских захватчиков. Жизнь в городе остается прежней — в городе нет работы, проблемы с наличными деньгами, дефицит продуктов, а цены на основные товары заоблачные.

Кроме того, оккупанты пытаются навязать жителям советское прошлое и постоянно проводят показательные концерты, на которых военных больше, чем артистов.

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В распоряжение "Телеграфа" попало эксклюзивное видео, снятое 2 августа.

В городе по-прежнему пенсионеры стоят в огромных очередях, по городу курсирует военная техника и ходят российские военные. Кроме того, оккупационные власти активно готовятся к "референдуму" — по всему городу развешены плакаты со словами о якобы свободе выбора местных жителей.

Оккупанты создают видимость, что голоса будут действительно учитывать, а не фальсифицировать нужный результат, как это принято в россии.

"Мы один народ. Мы вместе с россией", — пишут на бордах.

Рынки и магазины в оккупированном Мелитополе работают, однако у людей нет наличных денег, чтобы купить продукты.

Терминалы работают, но не везде и по графику. Зато процветают схемы обналичивания средств с карточек. Обналичить деньги можно под 10-15%, хотя еще в начале июля было под 7-10%.

Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированном Мелитополе в супермаркетах алкоголь продается по заоблачным ценам. Оккупанты открывают свои супермаркеты "Мера" на месте бывших АТБ.

Кроме того, российские оккупанты на временно неподконтрольных территориях Херсонской и Запорожской областей настолько поверили в свою безнаказанность, что уже начали перевозить туда свои семьи и заселяться в квартиры, которые были оставлены законными владельцами.