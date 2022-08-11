В оккупированной Кирилловке нашли тело победителя известной украинской телепередачи: что известно

Предварительная версия смерти – остановка сердца

На берегу безлюдной Кирилловки, находящейся в страдающем от российской оккупации Мелитопольском районе, здешние жители обнаружили тело известного в тех краях бизнесмена Николая Передерия. Мужчина был владельцем ресторана "Фишка", ранее ставшим популярным после получения таблички от программы "Ревизор".

Как пишет издание "Риа", ссылаясь на инсайдерские данные, мужчина умер от остановки сердца. Однако пока неизвестно, внезапной ли была смерть предпринимателя, или к ней приложили руку тамошние бандиты, активно занимающиеся переделом имущества и рейдерством после прихода так называемой оккупационной "власти".

Такие неоднозначные выводы сделаны из-за того, что подавляющее большинство баз, расположенных на территории Кирилловки, являются собственностью бизнесменам из Днепра, Запорожья, Харькова и других городов, однако новая "власть" поставила им условие — перерегистрировать свое состояние в россии. В противном случае имущество могли национализировать.

Стоит напомнить, что предприниматель Николай Передрий стал известен после выпуска украинской телепередачи "Ревизор" в 2015 году, где он представлял свой рыбный ресторанчик под названием "Фишка", расположенный недалеко от кирилловского рынка на Косе Пересыпь.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во время очередных российских обстрелов в городе Николаев и погиб известный бизнесмен и Герой Украины Алексей Вадатурский. Совместно с супругом смертельные травмы получила и его жена.