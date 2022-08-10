Росіянам можуть заборонити в’їзд до країн ЄС: ще одна країна підтримала ідею

У Чехії подібна заборона діє з 25 лютого

Чехія, яка є головою Ради ЄС, підтримала заборону на видачу шенгенських віз усім росіянам.

Глава МЗС Чехії Ян Липавський заявив, що його країна неодноразово порушувала це питання в Брюсселі на зустрічах прем’єрів і глав міністерств закордонних справ.

Він також зазначив, що Чехія таку заборону схвалила ще 25 лютого для громадян росії, а згодом і для громадян Білорусі.

"Ми першими пішли на цей захід і намагаємося пояснити нашим партнерам, що це виправданий і ефективний захід", — сказав він.

Липавський додав, що в умовах, коли росія все ще намагається пересунути свої кордони, говорити про нормальний туризм для росіян просто неможливо. При цьому він зазначив, що вже давно намагається скоротити вплив російських спецслужб на всі країни Євросоюзу, оскільки йдеться про їхню безпеку.

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Як повідомлялося раніше, на забороні видачі віз на загальноєвропейському рівні наполягають низка урядів європейських країн, серед яких Латвія, Естонія та Фінляндія.

Варто зазначити, що Україна з 1 липня скасувала безвізовий режим із росією. Крім того, тепер росіяни можуть потрапити на територію нашої країни лише з ЄС та Молдови та лише за наявності чіткої мети поїздки.