росію визнали державою-спонсором тероризму: подробиці та перші наслідки

Сейм звернеться до Євросозу з закликом перестати видавати візи росіянам та білорусам

Поки США розмірковують, чи варто надавати росії статус держави-спонсора тероризму, чи досить буде і санкцій, Сейм Латвії прийняв історичне рішення. Комісія із закордонних справ визнала насильство, яке рф чинить в Україні та інших державах, тероризмом, а саму росію, відповідно, державою яка цей тероризм підтримує.

Як повідомляє видання LSM, у своїй заяві члени комісії закликають країни Євросоюзу негайно призупинити видачу туристичних та в'їзних віз громадянам росії, а також Білорусі. У документі також вказується, що після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого через російську агресію покинути свої домівки довелось 12 мільйонам українців, з них 5 виїхали з рідної країни. На додачу низка правозахисних груп та міжнародних моніторингових місій зафіксувала доведені факти звірств російських військових, які ті скоїли проти мирного населення. Серед таких злочинів – тортури та знущання у фільтраційних таборах, а також масові депортації.

Окремо латвійські парламентарі згадали напад росіян на порт Одеси, скоєний менш ніж за 24 години після підписання домовленості з Туреччиною та ООН про вивіз українського зерна на експорт морем. Комісія назвала це неповагою росії до власних зобов’язань та міжнародних інститутів, а також свідомим поглибленням продовольчої кризи, яка і так виникла через російське вторгнення в Україну.

У документі також стверджується, що росія використовує страждання та залякування як інструмент у своїх спробах деморалізувати український народ та збройні сили, паралізувати здатність держави протидіяти окупації територій. Тож насильство, яке росія чинить проти мирних українців з метою досягнення своїх політичних цілей, Латвія визнає тероризмом, а росію – державою, яка підтримує тероризм. Латвійські парламентарі також закликали інші країни, які поділяють цю думку, приєднатись до їхньої ініціативи.

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Комісія категорично засудила воєнну агресію росії та масштабне вторгнення в Україну, яке відбувається за підтримки білоруського режиму, і закликала євроатлантичну спільноту та її партнерів терміново посилити та ввести всеосяжні санкції проти росії, у тому числі Євросоюзу членів негайно призупинити можливість туристичних поїздок для росіян та білорусів. Заява комітету відправлена на розгляд Сейму – це відбудеться під час найближчої сесії.

Як повідомляв "Телеграф", Латвія однією з перших у світі визнала дії росії в Україні геноцидом. Це також зробили Естонія, Чехія, Ірландія та Канада.