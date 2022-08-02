россию признали государством-спонсором терроризма: подробности и первые последствия

Сейм обратится к Евросозу с призывом перестать выдавать визы россиянам и белорусам.

Пока США размышляют, стоит ли предоставлять россии статус государства-спонсора терроризма, или достаточно будет и санкций, Сейм Латвии принял историческое решение. Комиссия по иностранным делам признала насилие, совершаемое в Украине и других государствах, терроризмом, а саму россию, соответственно, государством, которое этот терроризм поддерживает.

Как сообщает издание LSM, в своем заявлении члены комиссии призывают страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам россии и Беларуси. В документе также указывается, что после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля из-за российской агрессии покинуть свои дома пришлось 12 миллионам украинцев, из них 5 уехали из родной страны. Вдобавок ряд правозащитных групп и международных мониторинговых миссий зафиксировали доказанные факты зверств российских военных, которые совершили против мирного населения. Среди таких преступлений – пытки и издевательства в фильтрационных лагерях, а также массовые депортации.

Отдельно латвийские парламентарии упомянули нападение россиян на порт Одессы, совершенное менее чем через 24 часа после подписания договоренности с Турцией и ООН о вывозе украинского зерна на экспорт морем. Комиссия назвала это неуважением россии к собственным обязательствам и международным институтам, а также сознательным углублением продовольственного кризиса, который и так возник из-за российского вторжения в Украину.

В документе также утверждается, что россия использует страдания и устрашение как инструмент в своих попытках деморализовать украинский народ и вооруженные силы, парализовать способность государства противодействовать оккупации территорий. Поэтому насилие, которое россия совершает против мирных украинцев с целью достижения своих политических целей, Латвия признает терроризмом, а россию – государством, поддерживающим терроризм. Латвийские парламентарии также призвали другие страны, разделяющие это мнение, присоединиться к их инициативе.

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Комиссия категорически осудила военную агрессию россии и масштабное вторжение в Украину, которое происходит при поддержке белорусского режима, и призвала евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против россии, в том числе членов Евросоюза немедленно приостановить возможность туристических поездок для россиян. Заявление комитета отправлено на рассмотрение Сейма – это произойдет во время ближайшей сессии.

Как сообщал "Телеграф", Латвия одной из первых в мире признала действия россии в Украине геноцидом. Это также сделали Эстония, Чехия, Ирландия и Канада.