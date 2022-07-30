Стало известно, кто в США тормозит признание россии страной-спонсором терроризма

Блинкен стремится сохранить хотя бы возможность дипломатического решения некоторых вопросов

Пока США готовят предпосылки для окончательного признания россии государством-спонсором терроризма, в политической верхушке остается один влиятельный противник такого решения. И это государственный секретарь Энтони Блинкен.

Как пишет издание The New York Times, Блинкен уже несколько недель противится давлению со стороны конгресса, делающего все возможное для внесения россии в список террористических государств. Этот шаг может заставить Госдепартамент ввести санкции против союзников США, ведущих дело с россией, а также уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и москвой. Кроме того, госсекретарь отмечает, что россия и так находится под значительными санкциями. "Издержки, наложенные на россию нами и другими странами, абсолютно соответствуют последствиям, которые были бы вследствие признания ее государством-спонсором терроризма. Таким образом, практические результаты того, что мы делаем, одинаковы", — сказал Блинкен журналистам.

Как отмечает NYT со ссылкой на собственные источники во власти США, Госдепартамент беспокоит, что признание россии государством-спонсором терроризма ограничит способность администрации освобождать некоторые операции от западных санкций. В частности, речь идет об экспорте продуктов питания. Кроме того, Госдепартамент сотрудничает с москвой в рамках ядерных переговоров с Ираном и Блинкен не хочет разрывать это сотрудничество в момент, когда на этих переговорах наметился прогресс.

В целом статус государства-спонсора терроризма означает наложение ограничений на помощь от США, экспорт некоторых предметов технологий двойного назначения, которые могут иметь военное применение, и запреты на экспорт и продажу оборонных товаров. Многое из этого уже введено в виде санкций. Вместе с тем, статус россии, как государства-спонсора терроризма, снимет отдельные правовые барьеры и позволит физическим лицам подавать к его правительству иски о возмещении ущерба. В частности, это касается семей американских добровольцев, убитых или раненых во время войны в Украине.

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Между тем в Белом доме не скрывают того, что готовы рассмотреть присвоение россии позорного статуса. Спикер Карин Жан-Пьер на брифинге 29 июля подтвердила, что такая решимость у администрации Джо Байдена есть. "Мы рассматриваем это вместе с рядом других предложений, которые могут нанести россии дополнительные потери", — сказала она. Впрочем Жан-Пьер отметила, что в Белом доме тоже осознают, что наложенные санкции уже во многом совпадают с последствиями внесения в списки государств-спонсоров терроризма.

Как сообщал "Телеграф", особое давление на Блинкена в этом вопросе оказывает спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Она даже пригрозила провести процедуру через парламент в обход Госдепартамента.