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Стало известно, кто в США тормозит признание россии страной-спонсором терроризма

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Энтони Блинкен не хочет потерять дипломатические рычаги влияния
Энтони Блинкен не хочет потерять дипломатические рычаги влияния

Блинкен стремится сохранить хотя бы возможность дипломатического решения некоторых вопросов

Пока США готовят предпосылки для окончательного признания россии государством-спонсором терроризма, в политической верхушке остается один влиятельный противник такого решения. И это государственный секретарь Энтони Блинкен.

Как пишет издание The New York Times, Блинкен уже несколько недель противится давлению со стороны конгресса, делающего все возможное для внесения россии в список террористических государств. Этот шаг может заставить Госдепартамент ввести санкции против союзников США, ведущих дело с россией, а также уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и москвой. Кроме того, госсекретарь отмечает, что россия и так находится под значительными санкциями. "Издержки, наложенные на россию нами и другими странами, абсолютно соответствуют последствиям, которые были бы вследствие признания ее государством-спонсором терроризма. Таким образом, практические результаты того, что мы делаем, одинаковы", — сказал Блинкен журналистам.

Как отмечает NYT со ссылкой на собственные источники во власти США, Госдепартамент беспокоит, что признание россии государством-спонсором терроризма ограничит способность администрации освобождать некоторые операции от западных санкций. В частности, речь идет об экспорте продуктов питания. Кроме того, Госдепартамент сотрудничает с москвой в рамках ядерных переговоров с Ираном и Блинкен не хочет разрывать это сотрудничество в момент, когда на этих переговорах наметился прогресс.

В целом статус государства-спонсора терроризма означает наложение ограничений на помощь от США, экспорт некоторых предметов технологий двойного назначения, которые могут иметь военное применение, и запреты на экспорт и продажу оборонных товаров. Многое из этого уже введено в виде санкций. Вместе с тем, статус россии, как государства-спонсора терроризма, снимет отдельные правовые барьеры и позволит физическим лицам подавать к его правительству иски о возмещении ущерба. В частности, это касается семей американских добровольцев, убитых или раненых во время войны в Украине.

Между тем в Белом доме не скрывают того, что готовы рассмотреть присвоение россии позорного статуса. Спикер Карин Жан-Пьер на брифинге 29 июля подтвердила, что такая решимость у администрации Джо Байдена есть. "Мы рассматриваем это вместе с рядом других предложений, которые могут нанести россии дополнительные потери", — сказала она. Впрочем Жан-Пьер отметила, что в Белом доме тоже осознают, что наложенные санкции уже во многом совпадают с последствиями внесения в списки государств-спонсоров терроризма.

Как сообщал "Телеграф", особое давление на Блинкена в этом вопросе оказывает спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Она даже пригрозила провести процедуру через парламент в обход Госдепартамента.

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#США #Энтони Блинкен #Страны-спонсоры терроризма