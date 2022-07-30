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Стало відомо, хто у США гальмує визнання росії країною-спонсором тероризму

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Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Ентоні Блінкен не хоче втрати дипломатичні важелі впливу
Ентоні Блінкен не хоче втрати дипломатичні важелі впливу

Блінкен прагне зберегти бодай можливість дипломатичного вирішення деяких питань

Поки США готують передумови для остаточного визнання росії державою-спонсором тероризму, у політичній верхівці залишається один впливовий противник такого рішення. І це державний секретар Ентоні Блінкен.

Як пише видання The New York Times, Блінкен уже кілька тижнів противиться тиску з боку конгресу, який робить усе можливе для внесення рф у список терористичних держав. Цей крок може змусити Держдепартамент ввести санкції проти союзників США, які ведуть справи з росією, а також знищити залишки дипломатії між Вашингтоном і москвою. Окрім того, держсекретар наголошує, що рф і так перебуває під значними санкціями. "Витрати, які були накладені на росію нами та іншими країнами, абсолютно відповідають наслідкам, які були б внаслідок визнання її державою-спонсором тероризму. Таким чином, практичні результати того, що ми робимо, однакові", — сказав Блінкен журналістам.

Як зазначає NYT з посиланням на власні джерела у владі США, Держдепартамент турбує те, що визнання росії державою-спонсором тероризму обмежить здатність адміністрації звільняти деякі операції від західних санкцій. Зокрема, йдеться про експорт продуктів харчування. Окрім того, Держдепартамент співпрацює з москвою у рамках ядерних переговорів з Іраном і Блінкен не хоче розривати цю співпрацю в момент, коли у цих переговорах намітився прогрес.

Загалом, статус держави-спонсора тероризму означає накладення обмежень на допомогу від США, експорт деяких предметів технологій подвійного призначення, які можуть мати військове застосування, та заборони на експорт та продаж оборонних товарів. Багато що з цього уже запроваджено у вигляді санкцій. Разом з тим, статус росії, як держави-спонсору тероризму зніме окремі правові бар’єри і дозволить фізичним особам подавати до її уряду позови про відшкодування збитків. Зокрема це стосується сімей американських добровольців, убитих чи поранених під час війни в Україні.

Тим часом у Білому домі не приховують того що, готові розглянути присвоєння росії ганебного статусу. Спікерка Карін Жан-П’єр на брифінгу 29 липня підтвердила, що така рішучість у адміністрації Джо Байдена є. "Ми розглядаємо це разом із низкою інших пропозицій, які можуть завдати росії додаткових втрат", — сказала вона. Втім Жан-П’єр відзначила, що у Білому домі теж свідомі того, що накладені санкції уже багато в чому збігаються із наслідками внесення в списки держав-спонсорів тероризму.

Як повідомляв "Телеграф", особливий тиск на Блінкена у цьому питанні чинить спікерка Палати представників конгресу Ненсі Пелосі. Вона навіть пригрозила провести процедуру через парламент в обхід Держдепартаменту.

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#США #Ентоні Блінкен #Країни-спонсори тероризму