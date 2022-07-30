Стало відомо, хто у США гальмує визнання росії країною-спонсором тероризму

Блінкен прагне зберегти бодай можливість дипломатичного вирішення деяких питань

Поки США готують передумови для остаточного визнання росії державою-спонсором тероризму, у політичній верхівці залишається один впливовий противник такого рішення. І це державний секретар Ентоні Блінкен.

Як пише видання The New York Times, Блінкен уже кілька тижнів противиться тиску з боку конгресу, який робить усе можливе для внесення рф у список терористичних держав. Цей крок може змусити Держдепартамент ввести санкції проти союзників США, які ведуть справи з росією, а також знищити залишки дипломатії між Вашингтоном і москвою. Окрім того, держсекретар наголошує, що рф і так перебуває під значними санкціями. "Витрати, які були накладені на росію нами та іншими країнами, абсолютно відповідають наслідкам, які були б внаслідок визнання її державою-спонсором тероризму. Таким чином, практичні результати того, що ми робимо, однакові", — сказав Блінкен журналістам.

Як зазначає NYT з посиланням на власні джерела у владі США, Держдепартамент турбує те, що визнання росії державою-спонсором тероризму обмежить здатність адміністрації звільняти деякі операції від західних санкцій. Зокрема, йдеться про експорт продуктів харчування. Окрім того, Держдепартамент співпрацює з москвою у рамках ядерних переговорів з Іраном і Блінкен не хоче розривати цю співпрацю в момент, коли у цих переговорах намітився прогрес.

Загалом, статус держави-спонсора тероризму означає накладення обмежень на допомогу від США, експорт деяких предметів технологій подвійного призначення, які можуть мати військове застосування, та заборони на експорт та продаж оборонних товарів. Багато що з цього уже запроваджено у вигляді санкцій. Разом з тим, статус росії, як держави-спонсору тероризму зніме окремі правові бар’єри і дозволить фізичним особам подавати до її уряду позови про відшкодування збитків. Зокрема це стосується сімей американських добровольців, убитих чи поранених під час війни в Україні.

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Тим часом у Білому домі не приховують того що, готові розглянути присвоєння росії ганебного статусу. Спікерка Карін Жан-П’єр на брифінгу 29 липня підтвердила, що така рішучість у адміністрації Джо Байдена є. "Ми розглядаємо це разом із низкою інших пропозицій, які можуть завдати росії додаткових втрат", — сказала вона. Втім Жан-П’єр відзначила, що у Білому домі теж свідомі того, що накладені санкції уже багато в чому збігаються із наслідками внесення в списки держав-спонсорів тероризму.

Як повідомляв "Телеграф", особливий тиск на Блінкена у цьому питанні чинить спікерка Палати представників конгресу Ненсі Пелосі. Вона навіть пригрозила провести процедуру через парламент в обхід Держдепартаменту.