Визнання росії країною-спонсором тероризму дедалі ближче: у США зробили заяву

Конгрес вимагає від Дерджепу більшої рішучості і погрожує прийняти рішення самостійно

Поки американська влада в цілому вагається, чи оголошувати росію країною-спонсором тероризму, спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі зайняла з цього питання вкрай жорстку позицію. Вона висунула ультиматум держсекретарю Ентоні Блінкену – або рішення приймає його відомство, або це зробить Конгрес.

Про це вона заявила під час телефонної розмови з Блінкеном, повідомило видання Politico з посиланням на джерела, знайомі зі змістом тої бесіди. При цьому офіційні коментарі з даного приводу, як у Держдепі, так у Конгресі давати не стали.

Один зі співрозмовників видання, помічник неназваного конгресмена з Демократичної партії заявив, що не існує юридичних причин, які завадили би Конгресу ухвалити відповідний закон. "Прийняття закону Конгресом, очевидно, є складнішим шляхом, ніж призначення держсекретарем, але це дасть адміністрації політичне прикриття, необхідне для посилення економічного тиску та антипутінської риторики", – сказало джерело.

Видання відзначає, що ультиматум Пелосі до Блінкена може свідчити про конфлікт між гілками влади у США. Законодавці очевидно хочуть надання росії статусу – відповідна резолюція уже зареєстрована у Сенаті, думку Палати представників висловлює Пелосі. Натомість Держдеп зважає на обсяг торгівлі з росією, що значно переважає обсяги торгівлі з Кубою, Північною Кореєю, Іраном там Сирією, які уже визнані країнами-спонсорами тероризму. А накладення обмежень, передбачених цим статусом на росію, фактично зупинить будь-які відносини США з цією країною.

Як повідомляв "Телеграф", Держдеп напередодні вніс росію до списку країн, що на державному рівні займаються торгівлею людьми.