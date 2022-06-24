У Сенаті США ухвалили резолюцію щодо росії-спонсора тероризму: що це означає

Рішення було прийнято на тлі вторгнення росії на українські території

Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з міжнародних відносин прийняв рішення ухвалити резолюцію стосовно включення російської федерації до списку країн, які підтримують тероризм.

Як повідомляє "Голос Америки", остаточне рішення щодо визнання країни-агресора спонсором діяльності терористів, на тлі повномасштабного вторгнення в Україну, повинно бути ухвалено адміністрацією американського президента Джо Байдена.

За словами співголови комітету з міжнародних відносин сенатора-республіканця Джеймса Ріша, відповідна резолюція покликана отримати потужну підтримку на момент проведення голосування у Сенаті. Саме це може суттєво повпливати на остаточне рішення державного секретаря.

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"Наступний крок – за державним секретарем США. Він має зробити це зізнання. Але тут, у Сенаті, ми очікуємо на значну підтримку цієї резолюції. Тому я думаю, що це вплине на держсекретаря", — пояснив він, додавши, що сумнівів щодо того, що атака на Україну варто вважати актом тероризму з боку кривавого російського лідера володимира путіна, немає.

Також Ріш додав, що у разі, якщо США все ж офіційно визнають росію спонсором тероризму, це потягне за собою велику кількість наслідків для цієї країни. Зокрема, дозволить накласти на рф додаткові обмежувальні санкції, включно з іноземною допомогою Америки, заборонить експортувати та продавати оборонну продукцію, а також введе низку фінансових та інших обмежень.

"Наочний приклад – Іран. Немає сумніву, що Росія на чолі із Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Акт, який він скоїв, надавши наказ про настання в Україні, був терористичним актом. Він військовий злочинець, і він несе відповідальність за кожен злочин, вчинений від його імені, кожен акт знищення, кожен акт вбивства, все, що було вчинено в Україні, на його відповідальність. Він військовий злочинець. І нам потрібно дати потужний сигнал світу — як ми ставимося до жахливих речей, які він робить", — пояснив Ріш.

Варто відзначити, що наразі список країн офіційно визнаних терористами, включає в себе Північну Корею, Сирію, Кубу та Іран.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як парламент Великої Британії закликав визнати росію країною-терористом, адже бомбардування мирних українських міст інакше назвати не можна.