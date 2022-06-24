В Сенате США приняли резолюцию о россии-спонсоре терроризма: что это значит

Решение было принято на фоне вторжения россии на украинские территории.

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по международным отношениям принял решение принять резолюцию по включению российской федерации в список стран, поддерживающих терроризм.

Как сообщает "Голос Америки", окончательное решение о признании страны-агрессора спонсором деятельности террористов, на фоне полномасштабного вторжения в Украину, должно быть принято администрацией американского президента Джо Байдена.

По словам сопредседателя комитета по международным отношениям сенатора-республиканца Джеймса Риша, резолюция призвана получить мощную поддержку на момент проведения голосования в Сенате. Именно это может повлиять на окончательное решение государственного секретаря.

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Следующий шаг — за государственным секретарем США. Он должен сделать это признание. Но здесь, в Сенате, мы ожидаем значительную поддержку этой резолюции. Поэтому я думаю, что это повлияет на госсекретаря ", — пояснил он, добавив, что сомнений в этом, что атаку на Украину следует считать актом терроризма со стороны кровавого российского лидера владимира путина, нет.

Также Риш добавил, что в случае, если США все же официально признают россию спонсором терроризма, это повлечет большое количество последствий для этой страны. В частности, позволит наложить на рф дополнительные ограничительные санкции, включая иностранную помощь Америки, запретит экспортировать и продавать оборонную продукцию, а также введет ряд финансовых и других ограничений.

"Наглядный пример – Иран. Нет сомнения, что россия во главе с владимиром путиным является государством-спонсором терроризма. Акт, который он совершил, придав приказ о наступлении в Украине, был террористическим актом., совершенный от его имени, каждый акт уничтожения, каждый акт убийства, все, что было совершено в Украине, на его ответственность. Он военный преступник. И нам нужно дать мощный сигнал мира — как мы относимся к ужасным вещам, которые он делает", – объяснил Риш.

Стоит отметить, что список стран официально признанных террористами включает в себя Северную Корею, Сирию, Кубу и Иран.

Ранее "Телеграф" сообщал, как парламент Великобритании призвал признать россию страной-террористом, ведь бомбардировки мирных украинских городов иначе назвать нельзя.