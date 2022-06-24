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В Сенате США приняли резолюцию о россии-спонсоре терроризма: что это значит

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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россия официально признана спонсором терроризма Новость обновлена 24 июня 2022, 10:45
россия официально признана спонсором терроризма

Решение было принято на фоне вторжения россии на украинские территории.

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по международным отношениям принял решение принять резолюцию по включению российской федерации в список стран, поддерживающих терроризм.

Как сообщает "Голос Америки", окончательное решение о признании страны-агрессора спонсором деятельности террористов, на фоне полномасштабного вторжения в Украину, должно быть принято администрацией американского президента Джо Байдена.

По словам сопредседателя комитета по международным отношениям сенатора-республиканца Джеймса Риша, резолюция призвана получить мощную поддержку на момент проведения голосования в Сенате. Именно это может повлиять на окончательное решение государственного секретаря.

Следующий шаг — за государственным секретарем США. Он должен сделать это признание. Но здесь, в Сенате, мы ожидаем значительную поддержку этой резолюции. Поэтому я думаю, что это повлияет на госсекретаря ", — пояснил он, добавив, что сомнений в этом, что атаку на Украину следует считать актом терроризма со стороны кровавого российского лидера владимира путина, нет.

Также Риш добавил, что в случае, если США все же официально признают россию спонсором терроризма, это повлечет большое количество последствий для этой страны. В частности, позволит наложить на рф дополнительные ограничительные санкции, включая иностранную помощь Америки, запретит экспортировать и продавать оборонную продукцию, а также введет ряд финансовых и других ограничений.

"Наглядный пример – Иран. Нет сомнения, что россия во главе с владимиром путиным является государством-спонсором терроризма. Акт, который он совершил, придав приказ о наступлении в Украине, был террористическим актом., совершенный от его имени, каждый акт уничтожения, каждый акт убийства, все, что было совершено в Украине, на его ответственность. Он военный преступник. И нам нужно дать мощный сигнал мира — как мы относимся к ужасным вещам, которые он делает", – объяснил Риш.

Стоит отметить, что список стран официально признанных террористами включает в себя Северную Корею, Сирию, Кубу и Иран.

Ранее "Телеграф" сообщал, как парламент Великобритании призвал признать россию страной-террористом, ведь бомбардировки мирных украинских городов иначе назвать нельзя.