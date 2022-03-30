В парламенте Великобритании призвали признать Россию государством-террористом

"Путинская армия погрязла в Украине, их потери растут и он приказал начать проводить террористические акты"

Проводимые в Украине теракты, в частности акты терроризма против гражданского населения, осуществляются российскими государственными органами, что является основанием для признания России государством-террористом.

Об этом в комментарии Guildhall заявил член парламента Великобритании, экс-министр финансов и кадровой политики Северной Ирландии Сэмми Вилсон.

"Я считаю очевидным, что путинская армия увязла в Украине, их потери растут и он отдал своим силам приказ начать проводить террористические акты. Бомбардировки целых городов, взятие заложников и их вывоз в Россию нельзя назвать иначе как терроризм", — заявил он.

"И так как все это осуществляется российским государством, я считаю, что Россию стоит рассматривать как государство-террорист", — подытожил депутат британского парламента Сэмми Вилсон.

Ранее депутат Сейма Литовской республики Литвы Вилия Алекнайте заявила, что признание правительствами США и Великобритании государственных структур России террористическими организациями станет основанием для такого признания другими странами, в частности странами в Европе.

Определение России, как террористического государства поддержал также депутат парламента Канады, член Палат Общин и Национального комитета обороны Канады Джон МакКей.

В немецком Бундестаге, в свою очередь, комментируя деятельность РФ в Украине заявили, что военные преступления Путина в Украине, в частности взятие в заложники цивильного парамедика, позволяют квалифицировать действующий в России режим, как террористический.

Депутат Европарламента, экс-командующий силами обороны Эстонии Риго Террас предложил, что на международном уровне, в частности, на уровне ООН, должна начаться дискуссия о признании России террористическим государством.