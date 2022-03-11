"Мы имеем дело с государством-террористом": Зеленский прокомментировал блокаду Мариуполя

Оккупанты намерено сорвали поставки гуманитарной помощи в Мариуполь

Российские оккупационные войска продолжают блокаду Мариуполя, ведут обстрелы и не подпускают к городу гуманитарные конвои

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своей видеообращении.

Он отметил, что украинские власти сделали все необходимое для создания гуманитарного коридора, но когда к городу подошли грузовики с лекарствами, водой и едой, россияне начали танковую атаку там, где должен был пройти их маршрут.

"Они сделали это сознательно. Они знали, что срывают. У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним. Постоянно бомбить, постоянно обстреливать", — сказал Зеленский.

Помимо того, президент отметил, что в результате обстрелов было уничтожено здание ГСЧС, рядом с которым мирные мариупольцы должны были собраться на эвакуацию.

"Это откровенный террор. Вызывающий террор. От опытных террористов. Мир должен это знать. Должен признать это. Мы все имеем дело с государством-террористом", — сказал он.

Вместе с тем Зеленский заявил, что попытки доставить гуманитарную помощь на этом не прекратятся. Однако он подчеркнул, что оккупанты пытаются блокировать связь с городом, чтобы жители не узнали информацию о том, что происходит в остальной Украине.

В связи с этим он призвал тех, кто может связаться с горожанами, донести правдивую информацию о том, что государство их не бросило.

Как сообщалось ранее, 9 марта авиация россии нанесла авиаудар по роддому в Мариуполе из-за чего пострадали 17 человек.

На следующий день в Минобороны рф заявили, что это якобы была "провокация украинских властей", хотя до этого глава МИД страны сергей лавров заявил, что они все же стреляли по роддому, но потому, что там якобы "засели бойцы Азова".