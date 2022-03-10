Идет обстрел Мариуполя: оккупанты пытаются сломить сопротивление украинцев (фото, видео)

Жители страдают от постоянных бомбардировок российской армии

В четверг, 10 марта, российские нацисты начали в очередной раз обстреливать Мариуполь, который еще даже не успел оправиться от массовой атаки на роддом накануне. Оккупанты ведут прицельный огонь по жилому сектору и другим объектам инфраструктуры, в том числе образовательной.

Новость сообщает "Телеграф" со ссылкой на пресс-службы Мариупольского горсовета и полка "Азов".

Известно, что многие снаряды, которые рашисты сбрасывают на город с помощью авиации, попадают в жилые дома. Есть попадание как в многоэтажки, так и в хозяйства частного сектора.

Кроме этого, от атаки врага пострадал Приазовский государственный технический университет — один из его корпусов. Велась бомбардировка и вблизи Драматического театра.

Пострадавшие есть, однако их количество, как и цифра вероятно погибших, пока неизвестно. Подсчет жертв усложняется постоянными боями.

Умерших не всегда даже успевают убрать с улиц — просто прикрывают простынями

В сети немало снимков нынешнего Мариуполя, который уже несколько долгих дней находится на грани гуманитарной катастрофы. Большинство фото невозможно описать словами — их стоит просто видеть.

Город напоминает апокалиптический мир

В домах зияют дыры

Посреди улиц есть огромные воронки

А кое-где — и "хвосты" снарядов

Общие кадры вызывают мороз по коже

Некоторые дома черные после пожара

Отдельных построек больше нет

Везде от авианалетов выбиты окна

Напомним, что российские власти уже признали реальность обстрела детской больницы и роддома в Мариуполе. При этом вины за собой они не видят, ведь нашли невероятно циничное оправдание своим действиям.