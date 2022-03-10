Идет обстрел Мариуполя: оккупанты пытаются сломить сопротивление украинцев (фото, видео)
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Жители страдают от постоянных бомбардировок российской армии
В четверг, 10 марта, российские нацисты начали в очередной раз обстреливать Мариуполь, который еще даже не успел оправиться от массовой атаки на роддом накануне. Оккупанты ведут прицельный огонь по жилому сектору и другим объектам инфраструктуры, в том числе образовательной.
Новость сообщает "Телеграф" со ссылкой на пресс-службы Мариупольского горсовета и полка "Азов".
Известно, что многие снаряды, которые рашисты сбрасывают на город с помощью авиации, попадают в жилые дома. Есть попадание как в многоэтажки, так и в хозяйства частного сектора.
Кроме этого, от атаки врага пострадал Приазовский государственный технический университет — один из его корпусов. Велась бомбардировка и вблизи Драматического театра.
Пострадавшие есть, однако их количество, как и цифра вероятно погибших, пока неизвестно. Подсчет жертв усложняется постоянными боями.
В сети немало снимков нынешнего Мариуполя, который уже несколько долгих дней находится на грани гуманитарной катастрофы. Большинство фото невозможно описать словами — их стоит просто видеть.
Напомним, что российские власти уже признали реальность обстрела детской больницы и роддома в Мариуполе. При этом вины за собой они не видят, ведь нашли невероятно циничное оправдание своим действиям.