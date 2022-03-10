россия запуталась во вранье насчет обстрела роддома в Мариуполе

В рф уже решили, что они не совершали авиаудар по роддому в Мариуполе

В четверг, 10 марта, в Минобороны рф заявили, что российская армия не бомбила детскую больницу и роддом в Мариуполе. Ведомство утверждает, что это якобы "полностью срежиссированная провокация" украинских властей.

Об этом передает Лентач.

Стоить отметить, что это совсем не стыкуется с той версией, которую ранее огласил министр иностранных дел рф Сергей Лавров. Он заявил, что россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе. Якобы в обстрелянном роддоме находилась база батальона "Азов".

В комментариях пользователи подметили особенность российских властей постоянно и нагло врать. В сети шутят, что снова поломалась синхронизация между "говорящими головами", как это было с Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что с начала вторжения в Украину российские захватчики повредили или уничтожили 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Без света, воды, тепла сейчас находятся более 900 украинских населенных пунктов.