США надали росії ще один особливий статус: що він означає

росію також звинуватили у залученні дітей до ведення війни

Поки влада США не поспішає вносити росію до списку країн-спонсорів тероризму, американський Державний департамент все ж зробив серйозний крок, який завдає удару по міжнародному іміджу рф. Країну-агресорку було офіційно внесено до списку держав, де уряд напряму причетний до торгівлі людьми.

Згадка про росію з’явилась у щорічній доповіді Держдепу, де детально аналізується ця проблема. З 2019 року у цьому документі окремо перелічуються країни, які на урядовому рівні сприяють торгівлі людьми. Йдеться про "політики чи практики", що призводять до безпосередньо торгівлі людьми, застосування примусової праці чи вербування або використання дітей, як солдат сил безпеки або підтримуваних урядом збройних угруповань. У списку країн, де документально підтверджено участь уряду у перелічених злочинах виглядає так:

Афганістан

М’янма

Китай

Куба

Еритрея

Іран

Північна Корея

росія

Південний Судан

Сирія

Туркменістан

Окрему увагу в доповіді Держдеп приділяє проблемі українців, примусово вивезених із зон бойових дій до росії. На думку відомства, вони дуже вразливі у цьому питанні. У зверненні держсекретаря Ентоні Блінкена, яке передує основній доповіді, йдеться, що понад 90% переміщених до росії українців становлять жінки та діти – найвразливіші для торгівлі людьми категорії. Окрім того, Блінкен вказує, що росія своєю війною в Україні провокує та посилює продовольчу кризу у світі, що так само збільшує глобальні ризики торгівлі людьми.

Ще один ганебний перелік, до якого росія потрапила у цій доповіді, це список країн, що залучають до ведення війни дітей. У ньому 12 держав: Афганістан, М’янма, Центральноафриканська республіка, Демократична республіка Конго, Іран, Малі, росія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела та Ємен. На усіх фігурантів цього списку накладаються обмеження у галузі міжнародних військових навчань та іноземного військового фінансування, а також заборона на видачу ліцензій на прямий комерційний продаж військової техніки. Ці рестрикції щодо перелічених країн почнуть діяти з 1 жовтня цього року і залишатимуться в силі весь наступний фінансовий рік.

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Як повідомляв "Телеграф", наразі на розгляді в американських політиків перебуває внесення росії до списку країн-спонсорів тероризму. Сенатський комітет уже підтримав включення рф у цей перелік. Наразі там уже перебувають Сирія, Куба, Іран та Північна Корея. Статус країни-спонсору тероризму тягне за собою значні економічні та військові обмеження.