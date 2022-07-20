США предоставили россии еще один особый статус: что он означает
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россию также обвинили в привлечении детей к ведению войны
Пока власти США не спешат вносить россию в список стран-спонсоров терроризма, американский Государственный департамент все же сделал серьезный шаг, наносящий удар по международному имиджу рф. Страна-агрессорка была официально внесена в список государств, где правительство напрямую причастно к торговле людьми.
Упоминание о россии появилось в ежегодном докладе Госдепа, где подробно анализируется эта проблема. С 2019 года в этом документе отдельно перечисляются страны, способствующие на правительственном уровне торговле людьми. Речь идет о "политиках или практиках", которые приводят к непосредственно торговле людьми, применению принудительного труда или же вербовке или использованию детей, как солдат сил безопасности или поддерживаемых правительством вооруженных группировок. В списке стран, где документально подтверждено участие правительства в перечисленных преступлениях, выглядит так:
- Афганистан
- Мьянма
- Китай
- Куба
- Эритрея
- Иран
- Северная Корея
- Россия
- Южный Судан
- Сирия
- Туркменистан
Особое внимание в докладе Госдеп уделяет проблеме украинцев, принудительно вывезенных из зон боевых действий в россию. По мнению ведомства, они очень уязвимы в этом вопросе. В обращении госсекретаря Энтони Блинкена, которое предшествует основному докладу, говорится, что более 90% перемещенных в россию украинцев составляют женщины и дети – самые уязвимые для торговли людьми категории. Кроме того, Блинкен указывает, что россия своей войной в Украине провоцирует и усугубляет продовольственный кризис в мире, что также увеличивает глобальные риски торговли людьми.
Еще один позорный перечень, в который россия попала в этом докладе, это список стран, привлекающих к ведению войны детей. В нем 12 государств: Афганистан, Мьянма, Центральноафриканская республика, Демократическая республика Конго, Иран, Мали, Россия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. На всех фигурантов этого списка налагаются ограничения в области международных военных учений и иностранного военного финансирования, а также запрет на выдачу лицензий на прямую коммерческую продажу военной техники. Эти рестрикции по перечисленным странам начнут действовать с 1 октября этого года и будут оставаться в силе весь следующий финансовый год.
Как сообщал "Телеграф", в настоящее время на рассмотрении у американских политиков находится внесение россии в список стран-спонсоров терроризма. Сенатский комитет уже поддержал включение рф в этот список. В настоящее время там уже находятся Сирия, Куба, Иран и Северная Корея. Статус страны-спонсора терроризма влечет значительные экономические и военные ограничения.