Госсекретарь США утверждает, что вопрос о возможности вступления россии в Альянс обсуждался в 90-е годы, причем не единожды

В 1990-е годы российская федерация приняла решение об отказе от предложения вступить в НАТО, несмотря на систематические призывы бывшего президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона.

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Об этом в пятницу, 20 мая, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, — сообщает прессцентр Госдепа США.

"Знаете что? В 1990-х годах об этом действительно говорили (о вступлении россии в Альянс, — ред. редакцией). россияне решили, что это не то, что они хотят делать", — сообщил он.

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По словам государственного секретаря Штатов, суть оборонного альянса не является нападением на российскую федерацию или какое-либо другое государство, ведь главной его задачей является четкое убеждение стран-членов в том, что в случае нападения на одну из них другие стопроцентно придут на помощь.

"НАТО — это оборонный альянс, страны собираются вместе, чтобы убедиться, что если на одну из них нападут, остальные придут и защитят ее. Вот в чем его суть. У него нет агрессивных намерений против россии. Он никогда не нападал на рф; не будет нападать на рф. Он не собирается нападать на рф", — объяснил Блинкен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кровавый диктатор россии владимир путин узнал о том, что соседка страны, которую он возглавляет, приняла решение вступить в НАТО. российского лидера проинформировали об этом по телефону.