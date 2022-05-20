Глава Держдепу зруйнував одну з найголовніших вигадок путіна

Держсекретар США стверджує, що питання можливості вступу росії до Альянсу обговорювалося у 90-ті роки, причому не один раз

У 1990-ті роки російська федерація прийняла рішення щодо відмови від пропозиції вступити до НАТО, попри систематичні заклики колишнього президента Сполучених Штатів Америки Білла Клінтона.

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Про це у п'ятницю, 20 травня, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, — повідомляє пресцентр Держдепу США.

"Знаєте що? У 1990-х роках про це дійсно говорили (про вступ рф до Альянсу, — ред. редакцією). росіяни вирішили, що це не те, що вони хочуть робити", — повідомив він.

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За словами державного секретаря Штатів, суть оборонного альянсу не є напад на російську федерацію або будь-яку іншу державу, адже головною його задачею є чітке переконання країн-членів у тому, що у випадку нападу на одну з них, інші стовідсотково прийдуть на допомогу.

"НАТО — це оборонний альянс, країни збираються разом, щоб переконатися, що якщо на одну з них нападуть, решта прийдуть і захистять її. Ось у чому його суть. У нього немає агресивних намірів проти росії. Він ніколи не нападав на рф; він не буде нападати на рф. Він не збирається нападати на рф", — пояснив Блінкен.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кривавий диктатор росії володимир путін дізнався про те, що сусідка країни, яку він очолює прийняла рішення вступити до НАТО. російського лідера проінформували про це телефоном.