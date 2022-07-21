Признание россии страной-спонсором терроризма все ближе: в США сделали заявление

Конгресс требует от Дерджепа большей решительности и угрожает принять решение самостоятельно

Пока американские власти в целом колеблются, объявлять ли россию страной-спонсором терроризма, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заняла по этому вопросу крайне жесткую позицию. Она выдвинула ультиматум госсекретарю Энтони Блинкену – либо решение принимает его ведомство, либо это сделает Конгресс.

Об этом она заявила во время телефонного разговора с Блинкеном, сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием этой беседы. При этом официальные комментарии по данному поводу как в Госдепе, так и в Конгрессе давать не стали.

Один из собеседников издания, помощник неназванного конгрессмена из Демократической партии заявил, что не существует юридических причин, которые помешали бы Конгрессу принять соответствующий закон. "Принятие закона Конгрессом, очевидно, более сложный путь, чем назначение госсекретарем, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления и антипутинской риторики", – сказал источник.

Издание отмечает, что ультиматум Пелоси к Блинкену может свидетельствовать о конфликте между ветвями власти в США. Законодатели очевидно хотят присвоения россии статуса – соответствующая резолюция уже зарегистрирована в Сенате, мнение Палаты представителей выражает Пелоси. Госдеп же учитывает объем торговли с россией, который значительно превышает объемы торговли с Кубой, Северной Кореей, Ираном и Сирией, которые уже признаны странами-спонсорами терроризма. А наложение ограничений, предусмотренных этим статусом на россию, фактически остановит любые отношения США с этой страной.

Как сообщал Телеграф, Госдеп накануне внес россию в список стран, на государственном уровне занимающихся торговлей людьми.