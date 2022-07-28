Визнання росії країною-спонсором тероризму: Сенат США ухвалив резолюцію

Від Дерджепу очікують більшої рішучості щодо росії, котра систематично нехтує усіма чинними нормами міжнародного права

Сенат Сполучених Штатів Америки прийняв резолюцію, в рамках якої закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму через її криваві дії в Україні, Грузії, Сирії, а також Чечні, які призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей.

Відповідну інформацію у четвер, 28 липня, оприлюднило пропагандистське російське видання "Ріа Новини", відзначивши, що при умові, що Держдеп США також ухвалить резолюцію, то російська федерація стане п'ятою країною у списку спонсорів тероризму.

Наразі до списку країн, які офіційно були визнані спонсорами тероризму, входять Куба, Північна Корея, Іран, а також Сирія.

Варто наголосити, що якщо США все ж остаточно визнають росію спонсором тероризму, це потягне за собою велику кількість наслідків для цієї країни. Зокрема, в рамках відповідного рішення, на рф накладатимуться додаткові обмежувальні санкції, суттєво обмежиться іноземна допомога, буде введено заборону на експорт та продаж оборонної продукції російського виробництва, а також впроваджено низку фінансових та інших обмежень.

росія може стати п'ятою країною у списку держав-спонсорів тероризму

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Державний департамент Штатів вніс росію до списку країн, які на державному рівні займаються торгівлею людьми.