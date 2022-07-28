От Дерджепа ожидают большей решительности в отношении россии, систематически пренебрегающей всеми действующими нормами международного права

Сенат Соединенных Штатов Америки принял резолюцию, в рамках которой призывает Государственный департамент признать россию государством-спонсором терроризма из-за ее кровавых действий в Украине, Грузии, Сирии, а также Чечни, повлекших смерти бесчисленного количества невиновных мужчин, женщин и детей.

Соответствующую информацию в четверг, 28 июля, обнародовало пропагандистское российское издание "риа новости", отметив, что при условии, что Госдеп США также примет резолюцию, российская федерация станет пятой страной в списке спонсоров терроризма.

В настоящее время в список стран, официально признанных спонсорами терроризма, входят Куба, Северная Корея, Иран, а также Сирия.

Стоит отметить, что если США все же окончательно признают россию спонсором терроризма, это повлечет большое количество последствий для этой страны. В частности, в рамках соответствующего решения, на рф будут налагаться дополнительные ограничительные санкции, существенно ограничится иностранная помощь, будет введен запрет на экспорт и продажу оборонной продукции российского производства, а также введен ряд финансовых и других ограничений.

россия может стать пятой страной в списке государств-спонсоров терроризма

Ранее "Телеграф" сообщал, как Государственный департамент Штатов внес россия в список стран, которые на государственном уровне занимаются торговлей людьми.