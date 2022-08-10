Россиянам могут запретить въезд в страны ЕС: еще одна страна поддержала идею

В Чехии подобный запрет действует с 25 февраля

Чехия, которая в настоящее время является главой Совета ЕС, поддержала запрет на выдачу шенгенских виз всем россиянам.

Как сообщает издание Novinky, глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его страна неоднократно поднимала этот вопрос в Брюсселе на встречах премьеров и глав министерств иностранных дел.

Он также отметил, что Чехия такой запрет одобрила еще 25 февраля для граждан россии, а позже и для граждан Беларуси.

"Мы первыми пошли на эту меру и пытаемся объяснить нашим партнерам, что это оправданная и эффективная мера", — сказал он.

Липавский добавил, что в условиях, когда россия все еще пытается передвинуть свои границы, говорить о нормальном туризме для россиян просто невозможно. При этом он отметил, что уже давно пытается сократить влияние российских спецслужб на все страны Евросоюза, так как речь идет об их безопасности.

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Как сообщалось ранее, на запрете выдачи виз на общеевропейском уровне настаивают ряд правительств европейских стран, среди которых Латвия, Эстония и Финляндия.

Стоит отметить, что Украина с 1 июля отменила безвизовый режим с россией. Кроме того, теперь россияне могут попасть на территорию нашей страны только с ЕС и Молдовы и только при наличии четкой цели поездки.