Окупанти влаштують судилище над захисниками Маріуполя: названо дату

Загарбники обрали символічний для кожного українця день

Російські окупанти збираються провести свій суд над українськими військовими у знаковий для всієї України день, — 24 серпня, коли одночасно відзначатиметься і півроку з початку повномасштабного вторгнення рф, і 31-ша річниця Незалежності України.

Про це в рамках брифінгу "Україна — Укрінформ" 11 серпня заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Нашу перлину (камерна філармонія – ред.), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато у в’язницях, які окупанти створили навколо Маріуполя", — наголосив Бойченко.

Він додав, що на сьогодні понад 10 тисяч людей тримають у полоні, серед яких багато військових, і шабаш суду над ними збираються влаштувати саме на українське свято День Незалежності. Однак розглядаються й інші дати, ця поки що не остаточна.

На його думку, святкування "перемоги над полоненими" готується, щоб показати хоч якісь "досягнення" росії та налякати інших захисників України.

Також мер Маріуполя додав, що такий "суд" — військовий злочин, який порушує домовленості з Червоним Хрестом та ООН щодо передачі полонених Україні.

Варто зауважити, що днями російські пропагандисти показували на відео камеру, де планують тримати українських захисників під час "трибуналу":

Як повідомляв "Телеграф", раніше росіяни поставили сцену на території зруйнованої "Азовсталі" та влаштували там концерт.