"Просто лють": росіяни зробили зі зруйнованої "Азовсталі" сцену та влаштували концерт (фото)

Влаштувати піснеспіви на руїнах меткомбінату в Маріуполі — верх цинізму

У місті-герої Маріуполі, яке російські окупанти зруйнували до невпізнання, загарбники влаштували рок-концерт на меткомбінаті. Замість сцени вони обрали завод "Азовсталь", який став символом немислимого опору та обороноздатності українських воїнів під час повномасштабної російсько-української війни.

Знімками з тимчасово окупованого міста на Донеччині поділився радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 5 серпня. За його словами, побачене викликає лише лють.

Як повідомив Андрющенко, окупанти привезли до Маріуполя деяких державних волонтерів і влаштували концерт на руїнах "Азовсталі" для російських військових. Ймовірно, замислювався рок-концерт, але, по суті, перед загарбниками виступав один гітарист.

"Назвати рок-концертом скиглення одного гітариста складно, проте мерзотності картини це не скасовує. Державні волонтери окупантів для окупантів. Добре, що без цивільно-примусових глядачів", — йдеться у пості.

Виступ російського гітариста на Азовсталі

Окупанти у Маріуполі самі собі влаштували концерт

Радник додав, що цинізму росіян немає межі та для остаточної картини залишилося лише організувати дійство у зруйнованому окупантами Драматичному театрі.

Варто зазначити, що росіяни не вперше влаштовують "танці на кістках" у Маріуполі. Скандальний кліп, який пропагандисти зняли на руїнах "Азовсталі", було заблоковано у мережі. А якось на честь приїзду ватажка бойовиків з ОРДО дениса пушиліна росіяни провели симфонічний концерт.

Нагадаємо, раніше оскандалився російський блогер Артемій Лебедєв. Він забрався на захоплену рф Запорізьку АЕС і похвалився знімками, розлютивши українців. У п’ятницю, 5 серпня, "відзначилися" його відомі співвітчизники: "кухаря путіна" Євгена Пригожина та лідера гурту "Ленінград" Сергія Шнурова помітили на непідконтрольній території Луганщини.