"Неонацисти і тваринна ксенофобія": Захарова б’ється в істериці через гучне рішення Латвії щодо росії

Захарова заявила про антиросійську істерику, нібито розв’язану Ригою

У четвер, 11 серпня, на 169-й день повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну в росії відреагували на дії Латвії, яка проголосила рф державою-спонсором тероризму.

З відповідною заявою виступила офіційна представниця міністерства закордонних справ росії Марія Захарова. Свою реакцію Захарова оприлюднила у Telegram.

"З огляду на те, що жодної фактури, крім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, так і називати ідеологів потрібно не інакше як неонацисти", — написала вона.

Крім того, Захарова нагадала про свій коментар від 8 серпня, коли вона прокоментувала намір Латвії оголосити рф спонсором тероризму.

"Чергова ворожа акція латвійських законодавців цілком укладається в розв’язану Ригою антиросійську істерику", — сказала тоді Захарова.

У мережі лише посміялися з офіційної представниці мзс рф:

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Нагадаємо, 11 серпня латвійський парламент завершив процедуру, запущену Комісією із закордонних справ. Сейм проголосував за запропоновану нею заяву про визнання рф країною, яка підтримує тероризм.