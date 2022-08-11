"Неонацисти і тваринна ксенофобія": Захарова б’ється в істериці через гучне рішення Латвії щодо росії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 5
Захарова заявила про антиросійську істерику, нібито розв’язану Ригою
У четвер, 11 серпня, на 169-й день повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну в росії відреагували на дії Латвії, яка проголосила рф державою-спонсором тероризму.
З відповідною заявою виступила офіційна представниця міністерства закордонних справ росії Марія Захарова. Свою реакцію Захарова оприлюднила у Telegram.
"З огляду на те, що жодної фактури, крім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, так і називати ідеологів потрібно не інакше як неонацисти", — написала вона.
Крім того, Захарова нагадала про свій коментар від 8 серпня, коли вона прокоментувала намір Латвії оголосити рф спонсором тероризму.
"Чергова ворожа акція латвійських законодавців цілком укладається в розв’язану Ригою антиросійську істерику", — сказала тоді Захарова.
У мережі лише посміялися з офіційної представниці мзс рф:
Нагадаємо, 11 серпня латвійський парламент завершив процедуру, запущену Комісією із закордонних справ. Сейм проголосував за запропоновану нею заяву про визнання рф країною, яка підтримує тероризм.