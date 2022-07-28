Зеленський набрид: захарова розлютилася через фотосесію першої леді України для Vogue

Заздрість, хамство і дрімучий сексизм – от і все, що продемонструвала своїм дописом захарова

Представниця міністерства закордонних справ росії марія захарова, огидними весільними фото якої нещодавно "милувався" весь інтернет, образилась і вирішила зірвати свою злість на Олені Зеленський. За привід послугувалось те, що першу леді України для обкладинки американського Vogue зняла легендарна Енні Лейбовіц, яка фотографувала всіх головних світових знаменитостей, аж до королеви Єлизавети ІІ. І відома своїм нестримним хамством захарова не змогла тут промовчати.

Вона вирішила "пояснити" шум довкола кадрів тим, що сам президент України буцімто світові набрид "його більше не сприймають" і тому доводиться підтримувати рівень інтересу іншими способами. "Ви помітили, як західні медіа розкручують дружину Зеленського? Візит до США, обкладинки журналів, фотосесії у бункері. Навіть інтерв'ю президент України наразі дає на тлі дружини", – єхидствує захарова у своєму телеграм-каналі. Хоча насправді інтерв’ю для Vogue давала саме перша леді.

На думку захарової, воєнізований образ українського президента змінити не виходить, а новий формат спілкування вигадати "не змогли". "Ресурс Зеленського повністю вичерпаний, образ безнадійно протухає, тому без приправи його більше не подають. Тепер у політичному меню страва називається "Зеленський під Оленою", — пише захарова. Видно, з позицій дрімучого російського сексизму намагається таким чином принизити голову української держави. І каламбурить, мовляв, "Україну створив Володимир Лєнін, а Лєнін Володимир зруйнував".

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Втім, захарову лишається тільки пожаліти, адже, як писав "Телеграф", охочих створити її фотопортрет в принципі не знайшлось, не кажучи вже про рівень Лейбовіц, тому спікерці російського МЗС доводиться знімати себе самій. Виходить так собі. От і нещодавній її ролик, де вона намагається еротично їсти полуницю, а виходить, як завжди, безжально затролили у соцмережах.