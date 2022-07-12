"Промовляючий рот путіна показав, на що здатний": Гордон жорстко висміяв Марію Захарову за безглузде відео

Український телеведучий не вперше жорстко висловлюється про таких путіністів, як Захарова

Спікерку російського МЗС Марію Захарову, яка раніше єхидно висловилася про відставку Бориса Джонсона, висміюють у мережі. Причиною жартів, часом жорстких, став опублікований у її соцмережах ролик, де вона їсть полуницю.

Як пише "Телеграф", на відео Захарової їдко відреагував український телеведучий Дмитро Гордон у своєму Instagram. Це не вперше, коли він публічно "проходиться" по путінських пропагандистах або прихильниках російського диктатора зі сфери шоу-бізнесу, як це було з Лепсом, Доліною, Газмановим.

Так, представниця російського відомства опублікувала ролик із підписом "свій урожай". На відео Захарова їсть ягоди, ймовірно, еротично, на її думку. Її дії, до всього, супроводжує російська народна пісня "Калинка-малинка".

На цю посаду Захарової Гордон відреагував жорстким жартом.

"Промовляючий рот путіна і лаврова марія захарова показала, що здатна цим ротом не тільки говорити", — йдеться в публікації українського телеведучого.

Додамо, що ролик Захарової викликав реакцію не лише серед українців. Російський художник Олексій Ступін написав картину за мотивами "полуничного" відео. Карикатуру опубліковано на сторінці художника у Facebook.

Карикатура на Захарову

Раніше Дмитро Гордон разом із телеведучим та Youtube-блогером Олексієм Дурнєвим жорстко пройшлися по таких російських пропагандистах, як Володимир Соловйов та Ольга Скабеєва, яку вони назвали "чоловіком".