Зеленский надоел: захарова взбесилась из-за фотосессии первой леди Украины для Vogue

Зависть, хамство и дремучий сексизм – вот и все, что продемонстрировала своей корреспонденцией захарова

Представительница министерства иностранных дел россии мария захарова, отвратительными свадебными фото которой недавно "любовался" весь интернет, обиделась и решила сорвать свою злобу на Елене Зеленской. За повод послужило то, что первую леди Украины для обложки американского Vogue сняла легендарная Энни Лейбовиц, которая фотографировала всех главных мировых знаменитостей, вплоть до королевы Елизаветы II. И известная своим безудержным хамством захарова не смогла здесь промолчать.

Она решила "объяснить" шум вокруг кадров тем, что сам президент Украины вроде бы миру надоел "его больше не воспринимают" и поэтому приходится поддерживать уровень интереса другими способами. "Вы заметили, как западные медиа раскручивают жену Зеленского? Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины дает на фоне жены", – ехидствует захарова в своем телеграмм-канале. Хотя на самом деле интервью для Vogue давала именно первая леди.

По мнению захаровой, военизированный образ украинского президента изменить не выходит, а новый формат общения придумать "не смогли". "Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадежно протухт, поэтому без приправы его больше не подают. Теперь в политическом меню блюдо называется "Зеленский под Еленой", — пишет захарова. Видно, с позиций дремучего российского сексизма пытается таким образом унизить главу украинского государства. И каламбурит, мол, "Украину создал Владимир Ленин, а Ленин Владимир разрушил".

Впрочем, захарову остается только пожалеть, ведь, как писал "Телеграф", желающих создать ее фотопортрет в принципе не нашлось, не говоря уже об уровне Лейбовиц, поэтому спикерке российского МИД приходится снимать себя самой. Выходит так себе. Вот и недавний ее ролик, где она пытается эротично есть клубнику, а выходит, как всегда, безжалостно затроллили в соцсетях.