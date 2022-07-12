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"Говорящий рот путина показал, на что способен": Гордон жестко высмеял Марию Захарову за нелепое видео

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Гордон не обошел стороной скандальный ролик Захаровой Новость обновлена 12 июля 2022, 16:22
Гордон не обошел стороной скандальный ролик Захаровой

Украинский телеведущий не в первый раз жестко высказывается о таких путинистах, как Захарова

Спикерку российского МИД Марию Захарову, которая ранее ехидно высказалась об отставке Бориса Джонсона, высмеивают в сети. Причиной шуток, порою жестких, стал опубликованный в ее соцсетях ролик, где она ест клубнику.

Как пишет "Телеграф", на видео Захаровой едко отреагировал украинский телеведущий Дмитрий Гордон в своем Instagram. Это не первый раз, когда он публично "проходится" по путинским пропагандистам или сторонникам российского диктатора из сферы шоу-бизнеса, как это было с Лепсом, Долиной, Газмановым.

Так, представительница российского ведомства опубликовала ролик с подписью "свой урожай". На видео Захарова ест ягоды, вероятно, эротично, по ее мнению. Ее действия, ко всему, сопровождает русская народная песня "Калинка-малинка".

На этот пост Захаровой Гордон отреагировал жесткой шуткой.

"Говорящий рот путина и лаврова мария захарова показала, что способна этим ртом не только говорить", — говорится в публикации украинского телеведущего.

Добавим, что ролик Захаровой вызвал реакцию не только среди украинцев. Российский художник Алексей Ступин написал картину по мотивам "клубничного" видео. Карикатура опубликовала на страничке художника в Facebook.

Карикатура на Захарову
Карикатура на Захарову

Ранее Дмитрий Гордон вместе с телеведущим и Youtube-блогером Алексее Дурневым жестко прошлись по таким российским пропагандистам, как Владимир Соловьев и Ольга Скабеева, которую они назвали "мужчиной".

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