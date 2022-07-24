Захарова спробувала висміяти Кулебу "компроматом": їй нагадали про її огидні фото

Над російською дипломаткою тепер сміється мережа

Офіційна представниця російського МЗС марія захарова черговий раз пробила дно дипломатії через свої намагання висміяти українського міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Дипломатка країни-агресора використала для цього юнацькі фото, на яких нібито Кулеба сфотографувався в оточенні двох своїх друзів.

Допис з'явився у Telegram-каналі захарової з в'їдливим написом: "Кулеба ще у школі визначився і з професією, і з цінностями. Це не фейк. З привітом із Каїра, де його тато був послом".

захарова намагалася висміяти Кулебу, але їй нагадали її огидні фото

Тим часом у мережі представниці МЗС країни-агресора нагадали її вульгарну весільну фотосесію, яка відбулася 7 листопада 2005 року в Нью-Йорку (США). Того дня вона вийшла заміж за підприємця андрія захарова. Фотографував пару Микола Комісаров, який у 2016 році опублікував огидні фото захарової та чоловіка та розповів, що після цього вона йому погрожувала.

Весільний образ теперішньої російської дипломатки був непристойним та без смаку — вона позувала у короткій атласній сукні, білих колготах, високих рукавичках. Зробила зачіску з начісуванням та намалювала олівцем тонкі брови.

Позування дипломатки та її обранця — взагалі окрема тема. Чоловік облизував їй шию на фото, притискав до поверхонь, демонстративно мацав за груди.

Після такої фотосесії не забарилася й реакція користувачів мережі, щоправда, весільних кадрів російської дипломатки ніхто не оцінив. А от юнацьке жартівливе фото голови МЗС України Дмитра Кулеби декому видалося кумедним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що спікерку російського МЗС марію захарову жорстко висміяли у мережі за ролик, на якому вона їла полуницю.