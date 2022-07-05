Речниця російського МЗС захарова з гордістю похвалилась знімками візиту, але не врахувала один нюанс

Міністр закордонних справ росії сергій лавров, який не так давно шукав єврейське коріння у Гітлера, чим сильно розізлив Ізраїль, вляпався у скандал із нацистською символікою. Трапилось це під час його нинішнього візиту до Монголії.

Фотографію конфузу без жодних сумнівів опублікувала у себе в телеграм каналі поплічниця лаврова, спікерка російського МЗС марія захарова. Вона похвалилась, що монгольський президент Ухнаагійн Хурелсух приймав російського міністра у юрті, яку спеціально для високих гостей встановили на території президентського палацу. Але абсолютно не звернула увагу, що на вазі у залі зображена правостороння свастика – точно така, яку використовували у нацистській Німеччині.

Поява свастик у юрті президента Монголії пов’язана із буддизмом, який сповідує більшість мешканців країни. У цій релігії контроверсійний символ досі шанується і вважається священним. Буддисти разом із джайністами, індуїстами та рядом учених борються за відділення свастики від нацизму. Вони аргументують це тим, що Гітлер присвоїв собі їхній символ, але при цьому називав його не свастикою, а хакенкройцем – крючкуватим хрестом.

Нагадаємо, що у травні в мережу злили аудіо, на якому лавров під час спілкування з дипломатами країн СНД висловив відверте захоплення нацистською Німеччиною.