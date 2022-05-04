Лавров захоплюється нацистською Німеччиною на неформальній зустрічі СНД (аудіо)

Путінський дипломат схвально висловився щодо нацистських розробок

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який нещодавно зробив низку антисемітських заяв, відкрито захоплюється нацистською Німеччиною.

На це вказують матеріали, передані виданню Guildhall українською розвідкою.

На записах, зроблених під час неформального спілкування Сергія Лаврова з представниками дипломатичного корпусу країн СНД, Лавров захоплюється успіхами Східної та Західної Німеччини на Олімпійських іграх та наголошує, що вони стали результатом ефективної системи допінгів на основі нацистських розробок у концтаборах.

"Тоді навіть хтось підраховував, що якщо скласти (медалі – ред.) ФРН та НДР, то вони були б ледь не першими. Грамотна система допінгу була на основі нацистських розробок із концтаборів", — заявив Сергій Лавров.

Нижче публікуємо весь епізод цієї розмови на зустрічі представників СНД:

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров публічно заявив, що євреї нібито "найзапекліші антисеміти". Глава МЗС РФ порівняв українського президента Володимира Зеленського та лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, заявивши, що останній теж мав єврейське коріння.

У МЗС Ізраїлю відреагували на такі висловлювання Сергія Лаврова, заявивши, що "зауваження міністра закордонних справ Лаврова є скандальною заявою, яку неможливо пробачити, а також жахливою історичною помилкою".

Також нагадаємо, що збірній Росії було заборонено виступати під національним прапором та виконувати національний гімн на Олімпійських іграх у Пхенчхані у 2018 році, у Токіо у 2020 році та у Пекіні у 2022 році за порушення Росією антидопінгових правил. Допінгові скандали супроводжують національну збірну Росію, починаючи з 2015 року.