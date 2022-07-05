Представитель российского МИД захарова с гордостью похвасталась снимками визита, но не учла один нюанс

Министр иностранных дел россии сергей лавров, который не так давно искал еврейские корни у Гитлера, чем сильно разозлил Израиль, вляпался в скандал с нацистской символикой. Случилось это во время его визита в Монголию.

Фотографию конфуза без тени сомнения опубликовала у себя в телеграмм канале приспешница лаврова, спикер российского МИД мария захарова. Она похвасталась, что монгольский президент Ухнаагийн Хурелсух принимал российского министра в юрте, специально для высоких гостей установленной на территории президентского дворца. Но совершенно не обратила внимание, что на вазе в зале изображена правосторонняя свастика – точно такая, какую использовали в нацистской Германии.

Появление свастик в юрте президента Монголии связано с буддизмом, который исповедует большинство жителей страны. В этой религии контроверсионный символ до сих пор почитается и считается священным. Буддисты вместе с джайнистами, индуистами и рядом ученых сражаются за отделение свастики от нацизма. Они аргументируют это тем, что Гитлер присвоил себе их символ, но при этом называл его не свастикой, а хакенкройцем – крючковатым крестом.

Напомним, что в мае в сеть слили аудио, на котором лавров во время общения с дипломатами стран СНГ выразил откровенный восторг нацистской Германией.