Союзниця України офіційно визнала росію країною-спонсором тероризму

Латвійський Сейм проголосував за заяву, яка проголошує дії росіян в Україні терором

Латвійський парламент довів до завершення процедуру, запущену Комісією із закордонних справ. Сейм проголосував за запропоновану нею заяву про визнання росії країною, що підтримує тероризм.

Як повідомляє видання LSM, Сейм також офіційно визнав тероризмом насильницькі дії рф проти цивільного населення України та інших країн. Заяву підтримали 67 депутатів. Не брали участі у голосуванні представники соціал-демократичної, помірковано проросійської партії "Злагода" та дві позафракційні депутатки.

Згідно із прийнятою заявою, росія за допомогою своїх збройних сил цілеспрямовано нападає на цивільних в Україні, використовуючи страждання та залякування як інструмент у спробі деморалізувати український народ, а російські військові задіяні, щоби паралізувати дієздатність держави та окупувати Україну. У документі стверджується, що росія використовує насильство для досягнення політичних цілей.

Схвалена латвійським сеймом заява також категорично засуджує вторгнення рф в Україну, здійснене за допомогою білоруського режиму. Також Сейм звертається до євроатлантичної спільноти та партнерів із закликом терміново посилити та ввести всеосяжні санкції проти росії, щоб зупинити здатність сил рф продовжувати військову агресію в Україні. Ці санкції включають негайне припинення видачі в'їзних віз росіянам.

У заяві також згадуються усі жертві російської агресії – тисячі цивільних та військових українців, і висловлюється солідарність з Україною та українським народом. Парламентарі також зазначають, що з початку неспровокованої агресії, 24 лютого, 12 млн. українців були змушені покинути свої будинки, а п'ять мільйонів людей – поїхали за кордон.

Латвійський Сейм також наголосив, що росія з 2014 року надавала військову, фінансову та політичну підтримку сепаратизму та насильству проти цивільного населення у Донецькій та Луганській області України, а також в окупованому Криму.

Заява парламенту Латвії визнає, що росія є країною, що підтримує тероризм не тільки через її дії в Україна, але й через тривалу підтримку та фінансування терористичних режимів та організацій. Зокрема режиму Башара Асада у Сирії. А також несе відповідальність за отруєння сім'ї Скрипалів на території Великобританії та збитий літак авіакомпанії Malaysia Airlines, через що загинули 298 людей.

Як повідомляв "Телеграф", на шляху до визнання росії країною-спонсором тероризму стоять також США, але попри політичну волю прийняти це рішення, у Держдепартаменті продовжують наполягати, що застосованих уже до рф санкцій достатньо, адже вони багато в чому дублюють обмеження, які накладає поки не ухвалений статус.