Союзница Украины официально признала россию страной-спонсором терроризма

Латвийский Сейм проголосовал за заявление, провозглашающее действия россиян в Украине террором

Латвийский парламент завершил процедуру, запущенную Комиссией по иностранным делам. Сейм проголосовал за предложенное ею заявление о признании россии поддерживающей терроризм страной.

Как сообщает издание LSM, Сейм также официально признал терроризмом насильственные действия россии против гражданского населения Украины и других стран. Заявление поддержали 67 депутатов. Не участвовали в голосовании представители социал-демократической, умеренно пророссийской партии "Согласие" и две внефракционные депутатки.

Согласно принятому заявлению, россия с помощью своих вооруженных сил целенаправленно нападает на гражданских в Украине, используя страдания и запугивание как инструмент в попытке деморализовать украинский народ, а российские военные задействованы, чтобы парализовать дееспособность государства и оккупировать Украину. В документе утверждается, что россия использует насилие для достижения политических целей.

Одобренное латвийским Сеймом заявление также категорически осуждает вторжение россии в Украину, совершенное с помощью белорусского режима. Также Сейм обращается к евроатлантическому сообществу и партнерам с призывом срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против россии, чтобы остановить способность сил рф продолжать военную агрессию в Украине. Эти санкции включают немедленное прекращение выдачи въездных виз россиянам.

В заявлении также упоминаются все жертвы российской агрессии – тысячи гражданских и военных украинцев и выражается солидарность с Украиной и украинским народом. Парламентарии также отмечают, что с начала неспровоцированной агрессии, 24 февраля, 12 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а пять миллионов человек – уехали за границу.

Латвийский Сейм также отметил, что россия с 2014 года оказывала военную, финансовую и политическую поддержку сепаратизму и насилию против гражданского населения в Донецкой и Луганской областях Украины, а также в оккупированном Крыму.

Заявление парламента Латвии признает, что россия является страной, поддерживающей терроризм не только из-за ее действий в Украине, но и из-за длительной поддержки и финансирования террористических режимов и организаций. В частности, режим Башара Асада в Сирии. А также несет ответственность за отравление семьи Скрипалей на территории Великобритании и сбитый самолет авиакомпании Malaysia Airlines, из-за чего погибли 298 человек.

Как сообщал "Телеграф", на пути к признанию россии страной-спонсором терроризма стоят также США, но, несмотря на политическую волю принять это решение, в Госдепартаменте продолжают настаивать, что примененных к рф санкций достаточно, ведь они во многом дублируют налагаемые ограничения, которые налагает пока не принятый статус.