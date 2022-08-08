Війна — день 166: окупанти активізувалися на півдні та Донбасі

Оперативно про головне за 8 серпня

Ось уже 166 дні російські окупанти ведуть повномасштабне вторгнення в Україну. Загарбники провели наступальну операцію на півдні країни, де їх відкинули ЗСУ. Крім того, росіяни на кількох напрямках атакували на Донбасі. У США вважають, що бойові дії в Україні триватимуть до літа 2023 року, а економічна криза вдарить по всіх країнах Європи, включаючи рф. У Чорному морі поки що успішно працює "зерновий коридор". Україна вивела зі своїх портів другий караван із зерном.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися 8 серпня, проте більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Що сталося 5 серпня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за п’ятницю: "Війна — день 163: двояка ситуація на Донбасі, Україна проти Amnesty International".

Дані за 6 серпня доступні у матеріалі за суботу: "Війна — день 164: битва за Донбас, ядерний терор росії".

Інформацію за 7 серпня можна прочитати у зведенні за неділю: "Війна — день 165: росіяни вдарили ракетами по містах заходу та центру України".