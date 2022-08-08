Росіяни атакували Вінницьку область новими ракетами: що про них відомо

До цього такий тип ракет ворожа армія застосовувала лише для надважливих цілей

Російські військові напередодні 7 серпня завдали чергового ракетного удару по Вінницькій області, застосувавши при цьому гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинджал". Зазвичай, ракети цього класу скидають з винищувачів чи бомбардувальників.

Про це у понеділок, 8 серпня, повідомили Повітряні сили ЗСУ у власному Telegram-каналі.

Зазначається, що основним носієм "Кинджалів" є винищувачі МіГ-31, а також бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160. Ці ракети є найновішими, які має на озброєнні країна-агресор росія. Їх взяли на озброєння у 2018 році і з того часу випустили всього декілька десятків.

Бойова частина Х-47М становить 500 кілограм, а летить ця ракета зі швидкістю 12 тисяч км/год. Після пуску "Кинджали" підіймаються на велику висоту аж у верхні шари атмосфери, що робить їх складною для знешкодження ціллю. Командування Повітряних сил ЗСУ також вказало, що тактико-технічні характеристики цієї ракети не дають засобам ППО, які має на озброєнні Україна, ефективно їх фіксувати, тому сигнал про тривогу інколи може не спрацьовувати.

Примітно, що від початку повномасштабного військового вторгнення російська армія застосовувала такий тип ракет декілька разів й по надзвичайно важливих цілях.

Нагадаємо, що росіяни атакували Вінницьку область ракетами "Кинджал" ввечері 7 серпня. Було зафіксовано кілька прильотів по військових об'єктах регіону. На жаль, без постраждалих не обійшлося, але їх кількість наразі встановлюються. Важливо додати, що того вечора не спрацювали системи оповіщення про ракетну небезпеку, тому в області спершу роздалися вибухи, а потім увімкнулися сирени.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти використовують в Україні заборонені міни невибіркової дії. Такими мінами ворожа армія намагається обмежити свободу пересування населення вздовж своїх оборонних рубежів на Донбасі.