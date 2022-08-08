росіян звинуватили у використанні в Україні непередбачуваних мін

Міни-метелики покалічили немало дітей під час радянського вторгнення в Афганістан

В Україні російські окупанти відзначаються нелюдськими звірствами, наприклад, їм нічого не вартує побити і замінувати живого собаку. На аналогічну небезпеку окупанти тепер наражають і цивільне населення на Донбасі, мінуючи територію непередбачуваними боєприпасами невібиркової дії.

До такого висновку дійшли спеціалісти британської військової розвідки – його Міністерство оборони Великої Британії опублікувало у щоденному зведенні у Twitter. За даними розвідників, такими мінами російські окупанти намагаються обмежити свободу пересування населення вздовж своїх оборонних рубежів.

Йдеться про замінування території фугасними протипіхотними мінами ПФМ-1 і ПФМ-1С, або так званими "мінами-метеликами" (інша назва – "міна-пелюстка"). Їх відносять до зброї невибіркового ураження, при спрацюванні вони завдають шкоди усьому, що потрапляє в зону дії – цивільним, військовим, людям, тваринам, будівлям.

Британська розвідка нагадала, що аналогічні боєприпаси використовували радянські військові в Афганістані. За деякими даними, діти сприймали невеличку міну за іграшку, через що рівень каліцтв, спричинених цими боєприпасами, саме серед дітей був дуже високим.

Спеціалісти з Туманного Альбіону окремо попередили – росіяни ймовірно використовують міни-метелики ще з тих радянських запасів. А оскільки з часів радянсько-афганської війни пройшло уже понад 40 років, стан цих боєприпасів прогнозувати вкрай важко – вони можуть бути абсолютно непередбачуваними. Тож ПФМ-1 і ПФМ-1С становлять загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних місій з розмінування.

Зазначимо – відповідно до Оттавської конвенції ООН від 1997 року протипіхотні міни визнані негуманним засобом ведення війни. Вони заборонені для усіх країн, які ратифікували цей документ. росія відмовилась підписувати цю конвенцію. Україна заключила угоду про знищення свого протипіхотного арсеналу у 2015 році.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни використовують в Україні заборонені боєприпаси від самого початку війни – йдеться про касетні снаряди, фосфорні та термобаричні бомби. Останнім часом окупанти вдаються також до відвертого ядерного тероризму.