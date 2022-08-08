россиян обвинили в использовании в Украине непредсказуемых мин

Мины-бабочки покалечили немало детей во время советского вторжения в Афганистан

В Украине российские оккупанты отличаются бесчеловечными зверствами, например, им ничего не стоит побить и заминировать живую собаку. Аналогичной опасности оккупанты теперь подвергают и гражданское население на Донбассе, минируя территорию непредсказуемыми боеприпасами неизбирательного действия.

К такому выводу пришли специалисты британской военной разведки – его Министерство обороны Великобритании опубликовало в ежедневной сводке в Twitter. По данным разведчиков, такими минами российские оккупанты пытаются ограничить свободу передвижения населения вдоль своих оборонительных рубежей.

Речь идет о заминировании территории фугасными противопехотными минами ПФМ-1 и ПФМ-1С, или так называемыми "минами-бабочками" (другое название — "мина-лепесток"). Их относят к оружию неизбирательного поражения, при срабатывании они наносят урон всему, что попадает в зону действия – гражданским, военным, людям, животным, зданиям.

Британская разведка напомнила, что аналогичные боеприпасы использовались советскими военными в Афганистане. По некоторым данным, дети воспринимали небольшую мину за игрушку, из-за чего уровень увечий, вызванных этими боеприпасами, именно среди детей был очень высоким.

Специалисты с Туманного Альбиона отдельно предупредили – россияне вероятно используют мины-бабочки еще из советских запасов. А поскольку со времен советско-афганской войны прошло уже более 40 лет, состояние этих боеприпасов прогнозировать очень тяжело – они могут быть совершенно непредсказуемыми. Поэтому ПФМ-1 и ПФМ-1С представляют угрозу как местному населению, так и гуманитарным миссиям по разминированию.

Отметим – согласно Оттавской конвенции ООН от 1997 года противопехотные мины признаны негуманным средством ведения войны. Они запрещены для всех стран, ратифицировавших этот документ. Россия отказалась подписывать эту конвенцию. Украина заключила соглашение об уничтожении своего противопехотного арсенала в 2015 году.

Как сообщал "Телеграф", россияне используют в Украине запрещенные боеприпасы с самого начала войны – речь идет о кассетных снарядах, фосфорных и термобарических бомбах. В последнее время оккупанты прибегают также к откровенному ядерному терроризму.