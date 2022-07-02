Россияне заминировали пса под Киевом – его нашли в мусорной яме, но он выжил

Пса Лиса спасло то, что из-за побоев он не мог ходить, но надежда на его выздоровление есть

Украина еще хорошо помнит историю кошки, которая несколько недель просидела на седьмом этаже разрушенного дома. Ее удалось спасти из разрушенной Бородянки и даже найти настоящих владельцев. Теперь появилась история Лиса из Макарова – пса, которого оккупанты жестокого избили, искалечили и вдобавок ко всему еще и заминировали.

Лисом занимается та же волонтерская организация "Зоопатруль", которая спасла кошку из Бородянки. Они и опубликовали пост о нем в Instagram.

Лиса нашли в яме с мусором после того, как оккупанты покинули Киевщину в начале апреля. Местные хотели его вытащить, но вовремя заметили, что несчастное животное заминировано. От смерти из-за взрыва пса спасло то, что он не мог ходить – ему нанесли слишком тяжелые травмы.

Сейчас Лис живет в реабилитационном центре. Люди, которые заботятся о нем, говорят, что он остался очень доверчивым псом, хотя стал пугливым. Впрочем, это не мешает ему помогать ближним и пытаться улаживать конфликты других четырехлапых жителей центра. За это его зовут миротворцем.

Надежда на то, что искалеченный россиянами пес хотя бы частично восстановится, есть – ветеринары заметили, что в задних лапах лиса имеется чувствительность. Но для этого требуется долгая и дорогая реабилитация. Ее стоимость – 37 000 гривен.

Помочь Лису можно переводом на карту – 5375 4112 0232 1704

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Напомним, другой пес – джек-рассел-терьер Патрон – сейчас помогает таким, как Лис, он занимается разминированием Украины. Ему на помощь скоро придет американский пес-робот Spot, который в частности будет собирать кассетные боеприпасы, не подвергая опасности людей и животных.