Отказываются возвращать хозяйке: в сети вспыхнул скандал из-за спасенной в Бородянке кошки

Развитие спора "подогревают" хейтеры

Вокруг спасшегося в Бородянке кота, которого назвали "Шафа", развернулся настоящий скандал. Как оказалось, кошку зовут Глория и у нее есть владелица, которая пытается вернуть свою любимицу домой, однако зоозащитники против.

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Об этом на своей странице в соцсети написал известный блоггер и военнослужащий Виктор Трегубов. Мужчина встал на защиту владелицы кота и призвал зоозащитников вернуть его.

"Я ждал, думая, что эта ситуация устроится. Не устроилась. Это очень странно и плохо. Речь о кошечке, которую спасли волонтеры "ЗооПатруль UA" из развалившегося дома в Бородянке. Волонтеры назвали ее Шкафом, настоящее имя — Глория. Все знаем волшебную историю ее спасения. Но дальше что-то пошло не так", – говорится в тексте публикации.

Так, около недели назад к волонтерам, спасшим кошку, лично обратилась ее владелица — Анастасия Лунева. Женщина публично поблагодарила зоозащитников и предложила компенсировать все расходы на ее спасение, однако на нее набросились хейтеры, которые начали рассказывать, что та сама бросила кошку, что она не имеет права, что ее вообще нужно судить.

Публикация владелицы кошки Глории

Когда ситуация получила огласку, у многих возникли вопросы уже к "ЗооПатрулю", ведь те активно продают мерчи с изображением кошки. В свою очередь они также решили прояснить инцидент и опубликовали свое видение на странице в соцсети.

Публикация волонтеров, спасших кошку после обстрелов

Ключевым аргументом тех, кто спас животное, является то, что его владелица не смогла предоставить волонтерам ветеринарный паспорт или выписку из ветеринарной клиники, чтобы доказать, что животное действительно принадлежит ему. Кроме того, спасатели подчеркнули, что женщина недостаточно четко объяснила, как именно покидала квартиру, так что воспринять серьезно ее просьбы они не могут.

То, что хозяйка предоставила фото этой кошки, где она в разном возрасте тоже не помогло.

"В Украине очень мало владельцев кошек имеют документы на них. Даже если бы хозяйка их имела, у нее Уничтожено ДОМА СО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ. Ветеринарный паспорт не содержит фото или каких-либо других средств узнать конкретное животное – там указывается только цвет и порода. Уникальные данные содержит разве чип, но чипированные коты в Украине встречаются реже единорогов – особенно среди проживающих в квартирах многоквартирных домов и не выходят на улицу", — возмущается Трегубов.

Уже сегодня, 11 мая, на странице владелицы появилась новая публикация, в которой Анастасия сообщила, что все же смогла найти общий язык с "ЗооПатруль UA" и те якобы согласились отдать ей животное. Также женщина добавила, что Глория сейчас находится на лечении.

"Обе стороны учли все недостатки текущей ситуации. Кошечка находится на лечении, под наблюдением врачей. Нам предоставили возможность ее навестить, какой мы непременно воспользуемся. Спасибо всем, кто приобщился к этому вопросу!", – написала Анастасия.

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