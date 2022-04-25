Укр

Конкурент Степана: кот Бандера с Прикарпатья "послал" россию и покорил сеть (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Кот Бандера Новость обновлена 25 апреля 2022, 11:51
Кот Бандера

"БандероКот" с Прикарпатья завоевывает симпатии пользователей сети

На Прикарпатье появился новый пушистый блогер, которые уже набирает популярность в интернете, и может составить конкуренцию всем известному коту Степану. Речь идет о 13-летнем коте по кличке Бандера, который благодаря своей невероятной артистичности привлекает внимание пользователей сети.

Снимки с веселым котиком публикуются на его странице в Инстаграм.

"БандероКот с Прикарпатья, выращенный на домашнем молоке и сметанке. Смелый и справедливый. 13 лет мудрости, 6.5 кг благополучия", — описывают домашнего любимца его хозяева.

На Пасху в аккаунте Бандеры были опубликованы его фото с паской и писанками, которое и пришлось пользователям по душе больше всего. На снимках котик позирует, игриво облизываясь над пасхальными яйцами. При этом на писанках был изображен подсолнечник, затонувший российский крейсер "Москва" и указано направление, в котором ему следует отправиться. Также на одном из яиц был трактор с флагом Украины, гуся и слова уже культовой песни "Ой, у лузі".

При этом пользователи в комментариях отметили, что черно-белый пушистик — прирожденный актер, настолько ярко он демонстрирует свои эмоции.

"Кот круто позирует", "Прирожденный актер", "Очень красивое фото", "Вот язык у него", "Так круто позирует", – написали комментаторы.

Как писал "Телеграф" ранее популярный харьковский кот Степан, который своей грустной мордашкой набирает миллионы просмотров в сети, попал в скандал.

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