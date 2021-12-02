Кот Степан попался на рекламе одиозной фирмы Yaro и стал героем мемов

Пушистая звезда сети попал в свой первый скандал.

Популярный харьковский кот Степан, который своей грустной мордашкой набирает миллионы просмотров в сети, попал в скандал. Пушистую звезду сети сняли в рекламе скандального бренда Yaro, владелица которого Юлия Привалова оскандалилась из-за публикации на фоне Кремля.

1 декабря на странице кота Степана в Instagram — loveyoustepan, на которую подписано 788 тысяч подписчиков, был опубликован пост о здоровом питании. Эта публикация вызвала негативную реакцию у подписчиков, ведь в ней была опубликована реклама продукции компании Yaro.

Спустя некоторое время рекламный пост был удален, но отголоски и скрины в сети остались.

Напомним, что скандал с торговой маркой Yaro начался в середине октября, когда невестка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, Юлия Привалова попала под волну критики за неудачную шутку про украинцев. В ответ на это украинский блогер Сергей Стерненко призвал большие компании прекратить сотрудничать с ее фирмой Yaro, что привело к тому, что "Сильпо", Rozetka и другие сети сняли продукцию бренда с продажи.

После Привалова написала, что ее слова были "всего лишь неудачной шуткой". Однако в конце ноября Юлия заявила, что ее бизнес разрушает "крикливое, озлобленное, ведомое и управляемое меньшинство".