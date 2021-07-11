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Грустный харьковский котик Степан стал в ТикТоке любимцем миллионов (фото, видео)

Грустный харьковский котик Степан стал в ТикТоке любимцем миллионов (фото, видео)
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В соцсети ТикТок появилась новая звезда. Недавно пользователей сети покорило видео, как котик сидит с грустным выражением мордашки возле пиццы.

Видео было выложено в сеть пользователем annaolala

Оказалось, что знаменитость живет в Харькове и зовут его Степан. Как заверяет его хохяйка, котейка вовсе не грустный, просто почетный возраст в 13 лет дает о себе знать.

Видео с пиццей просмотрели 4,6 миллиона раз, однако некоторые другие смогли набрать еще больше. 

Популярность Степана не смогла обойти стороной украинские СМИ и вскоре на канале "Украина" о нем даже выпустили сюжет. 

По словам хозяйки, ее знакомство со Степаном началось 13 лет назад, когда она подобрала исхудавшего котенка на улице. 

Недавно "Телеграф" писал о другой звезде сети. Котик Бросси уже имеет более 50 тысяч фанатов в Инстаграме, и активно участвует в рекламных кампаниях. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 219

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Харьков, Коты, Юмор, Кот Степан.
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