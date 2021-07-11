Грустный харьковский котик Степан стал в ТикТоке любимцем миллионов (фото, видео)

В соцсети ТикТок появилась новая звезда. Недавно пользователей сети покорило видео, как котик сидит с грустным выражением мордашки возле пиццы.

Видео было выложено в сеть пользователем annaolala

Оказалось, что знаменитость живет в Харькове и зовут его Степан. Как заверяет его хохяйка, котейка вовсе не грустный, просто почетный возраст в 13 лет дает о себе знать.

Видео с пиццей просмотрели 4,6 миллиона раз, однако некоторые другие смогли набрать еще больше.

Популярность Степана не смогла обойти стороной украинские СМИ и вскоре на канале "Украина" о нем даже выпустили сюжет.

По словам хозяйки, ее знакомство со Степаном началось 13 лет назад, когда она подобрала исхудавшего котенка на улице.

Недавно "Телеграф" писал о другой звезде сети. Котик Бросси уже имеет более 50 тысяч фанатов в Инстаграме, и активно участвует в рекламных кампаниях.