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Более 50 тысяч фолловеров: кот Бросси из Сингапура - новая звезда в Instagram (фото, видео)

Более 50 тысяч фолловеров: кот Бросси из Сингапура - новая звезда в Instagram (фото, видео)
04:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram brossymeowington

Кот по кличке Бросси из Сингапура является своего рода звездой социальной сети Инстаграм. На его страницу @brossymeowington подписано более 50 тысяч пользователей. Профиль возник в 2017 году.

Brossy Meowington - это имя в Инстаграм-профиле белого четырехлапого, который недавно привлек внимание британского издания BBC.

Бросси рекламирует товары, предназначенные для кошек, а также товары для людей, и в своем профиле, путем публикации фотографий и видео, представляет несколько известных брендов - от Amazon и Kit-Kat.

Бросси также появляется на обложках журналов о домашних животных и регулярно позирует в соцсети в различных предметах одежды и украшениях.

Добавим, что благодаря таким профилям некоторые животные стали всемирными звездами, а их владельцы получают за "работу" своих любимчиков немалые гонорары. Именно это побудило многих пользователей социальных сетей создавать отдельные профили для своих питомцев.

 
 
 
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A post shared by BROSSY MEOWINGTON (@brossymeowington)

Опаздывающие, беспощадные и немного обнаглевшие: смешные картинки и мемы с кошечками, которые улыбнут

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал о самой грустной кошке Инстаграма по кличке Luhu. Сейчас на ее страницу подписано более 152 тысяч фолловеров.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 89

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Животные, Сингапур, Instagram, Коты.
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