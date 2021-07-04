Более 50 тысяч фолловеров: кот Бросси из Сингапура - новая звезда в Instagram (фото, видео)

Кот по кличке Бросси из Сингапура является своего рода звездой социальной сети Инстаграм. На его страницу @brossymeowington подписано более 50 тысяч пользователей. Профиль возник в 2017 году.
Brossy Meowington - это имя в Инстаграм-профиле белого четырехлапого, который недавно привлек внимание британского издания BBC.
Бросси рекламирует товары, предназначенные для кошек, а также товары для людей, и в своем профиле, путем публикации фотографий и видео, представляет несколько известных брендов - от Amazon и Kit-Kat.
Бросси также появляется на обложках журналов о домашних животных и регулярно позирует в соцсети в различных предметах одежды и украшениях.
Добавим, что благодаря таким профилям некоторые животные стали всемирными звездами, а их владельцы получают за "работу" своих любимчиков немалые гонорары. Именно это побудило многих пользователей социальных сетей создавать отдельные профили для своих питомцев.
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Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал о самой грустной кошке Инстаграма по кличке Luhu. Сейчас на ее страницу подписано более 152 тысяч фолловеров.