"Дебилоидная политика меньшинства": невестка Кернеса высказалась о бойкоте Yaro после ее фото у Кремля

Юлия Привалова назвала своих противников "крикливым, обозленным, управляемым меньшинством".

Основательница компании здорового питания YARO Юлия Привалова высказалась о бойкоте товаров ее фирмы Yaro. Известная сеть украинских магазинов отказалась продавать ее товары после фото девушки на фоне Кремля (РФ), а затем неудачной шутки про бандеровцев. В сети тогда заявляли, что бизнесвумен "похоронила свою компанию".

Отвечая на вопрос от подписчицы, как она относится к бойкоту ее фирмы в своем Инстаграм Привалова не стеснялась в выражениях.

"Это дебилоидная политика радикально настроенного меньшинства, которое очень крикливое, обозленное, ведомое, управляемое и, к сожалению, для многих из них — это просто такой бизнес", — заявила Привалова.

При этом она заявила, что ее фирма продолжает процветать и осуществлять продажи.

"Для этой группы людей нужно, чтобы Яро закрылось и я ревела желательно в вышиванке и с венком на голове, разговаривая на украинском языке в поле с чернобрывцами и под песню Бандеры, но простите, кого разочаровала… Мы вернулись с международных выставок, где собрали много контактов, восхитительных отзывов и предложений", — пишет Привалова.

Юлия Привалова и YARO: что известно о скандале

Юлия Привалова — дочь мэра города Сокиряны Василия Козака и невестка умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Ее брат — народный депутат Владимир Козак от "Слуги народа".

Кроме того, Юлия Привалова — основатель известного в Украине сервиса доставки здоровой пищи YARO, продукцию которого продают во многих супермаркетах. А еще Привалова имеет 2 заведения общественного питания в Киеве — YARO Healthy Point и YARO Healthy Cafe Lipki.

В октябре этого года Привалова угодила в скандал, сфотографировавшись на фоне Кремля, а затем опубликовав неудачную шутку о бандеровцах. После этого пользователи сети оставили множество гневных комментариев в адрес Приваловой и призвали бойкотировать продукцию ее фирмы. Сама Юлия назвала тогда свои слова "всего лишь неудачной шуткой".