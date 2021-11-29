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"Дебілоїдна політика меншості": невістка Кернеса висловилася про бойкот Yaro після її фото біля Кремля

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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Юлія Привалова невтішно висловилася про своїх критиків
Юлія Привалова невтішно висловилася про своїх критиків

Юлія Привалова назвала своїх супротивників "крикливою, розлюченою, керованою меншістю".

Засновниця компанії здорового харчування YARO Юлія Привалова висловилася про бойкот товарів її фірми Yaro. Відома мережа українських магазинів відмовилася продавати її товари після фото дівчини на тлі Кремля (РФ), а потім невдалого жарту про бандерівців. У мережі тоді заявляли, що бізнес-вумен "поховала свою компанію".

Відповідаючи на запитання від дописувачки, як вона ставиться до бойкоту її фірми у своєму Інстаграмі Привалова не соромилася у висловлюваннях.

"Це дебілоїдна політика радикально налаштованої меншості, яка дуже криклива, розлючена, ведена, керована і, на жаль, для багатьох з них — це просто такий бізнес", — заявила Привалова.

При цьому вона заявила, що її фірма продовжує процвітати та здійснювати продажі.

"Для цієї групи людей потрібно, щоб Яро закрилося і я ревіла бажано у вишиванці та з вінком на голові, розмовляючи українською мовою в полі з чорнобривцями та під пісню Бандери, але вибачте, кого розчарувала… Ми повернулися з міжнародних виставок, де зібрали багато контактів, чудових відгуків та пропозицій", — пише Привалова.

Юлія Привалова та YARO: що відомо про скандал

Юлія Привалова – дочка мера міста Сокиряни Василя Козака та невістка померлого мера Харкова Геннадія Кернеса. Її брат – народний депутат Володимир Козак від "Слуги народу".

Крім того, Юлія Привалова є засновником відомого в Україні сервісу доставки здорової їжі YARO, продукцію якого продають у багатьох супермаркетах. А ще Привалова має 2 заклади громадського харчування у Києві – YARO Healthy Point та YARO Healthy Cafe Lipki.

У жовтні цього року Привалова потрапила у скандал, сфотографувавшись на тлі Кремля, а потім опублікувавши невдалий жарт про бандерівців. Після цього користувачі мережі залишили безліч гнівних коментарів на адресу Привалової та закликали бойкотувати продукцію її фірми. Сама Юлія назвала тоді свої слова "лише невдалим жартом".

Теги:
#Кернес #Сільпо #Бандерівці #Юлія Привалова
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