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"Так нічого і не зрозуміла": невістка Кернеса звинувачує у бойкоті Yaro всіх, але не себе

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Юлія Привалова
Юлія Привалова

У мережі розпочався флешмоб на підтримку підприємниці від шанувальників бренду.

Юлія Привалова, навколо якої спалахнув скандал через публікацію на тлі Кремля, вважає, що причина в невдалому жарті та політиці.

Про це написала у Facebook журналістка Ольга Худецька.

Вона зробила скріншот кількох публікацій у сторіс Інстаграма Привалової. На них — репости з каналів та груп, які засуджують відмову від товарів її марки "YARO", Сергія Стерненка та сайт "Rozetka", і заявляють, що "Україна це країна, в якій не можна продавати тістечка, якщо не любиш Бандеру". Також на скріншоті видно фразу Юлії з оцінкою свого почуття гумору.

У коментарях під постом журналістки, Приваловій порадили пожартувати на Червоній площі про президента РФ Володимира Путіна, щоб дізнатися про жорсткі заходи у стилі СРСР.

У сторіс від 26 жовтня Привалова репостить флешмоб, який розпочався на підтримку бренду, після відмови магазинів співпрацювати з ними після скандалу.

Нагадаємо, скандал спалахнув після фото Привалової з чоловіком Данилом, який є сином покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, на тлі московського Кремля, яке вона доповнила анекдотом "про бандерівців".

Скріншот із Instagram Юлії Привалової
Скріншот із Instagram Юлії Привалової

Раніше "Телеграф" писав, що пост вона видалила, опублікувавши нове фото українського прапора з вибаченнями. Початковий "жарт" викликав масову негативну реакцію — товари марки "YARO" зі своїх віртуальних та фізичних прилавків прибрали такі великі продавці як Розетка, Сільпо, Епіцентр.

Теги:
#Скандал #Бойкот #Юлія Привалова
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