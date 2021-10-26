"Так нічого і не зрозуміла": невістка Кернеса звинувачує у бойкоті Yaro всіх, але не себе
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У мережі розпочався флешмоб на підтримку підприємниці від шанувальників бренду.
Юлія Привалова, навколо якої спалахнув скандал через публікацію на тлі Кремля, вважає, що причина в невдалому жарті та політиці.
Про це написала у Facebook журналістка Ольга Худецька.
Вона зробила скріншот кількох публікацій у сторіс Інстаграма Привалової. На них — репости з каналів та груп, які засуджують відмову від товарів її марки "YARO", Сергія Стерненка та сайт "Rozetka", і заявляють, що "Україна це країна, в якій не можна продавати тістечка, якщо не любиш Бандеру". Також на скріншоті видно фразу Юлії з оцінкою свого почуття гумору.
У коментарях під постом журналістки, Приваловій порадили пожартувати на Червоній площі про президента РФ Володимира Путіна, щоб дізнатися про жорсткі заходи у стилі СРСР.
У сторіс від 26 жовтня Привалова репостить флешмоб, який розпочався на підтримку бренду, після відмови магазинів співпрацювати з ними після скандалу.
Нагадаємо, скандал спалахнув після фото Привалової з чоловіком Данилом, який є сином покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, на тлі московського Кремля, яке вона доповнила анекдотом "про бандерівців".
Раніше "Телеграф" писав, що пост вона видалила, опублікувавши нове фото українського прапора з вибаченнями. Початковий "жарт" викликав масову негативну реакцію — товари марки "YARO" зі своїх віртуальних та фізичних прилавків прибрали такі великі продавці як Розетка, Сільпо, Епіцентр.
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