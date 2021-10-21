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Бойкот розширюється: невістка Кернеса, яка образила українців, активно втрачає доходи

Автор
Олена Волкова
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Юлія Привалова — засновник продукції компанії здорового харчування YARO — виявилася в епіцентрі скандалу Новина оновлена 21 жовтня 2021, 11:09
Юлія Привалова — засновник продукції компанії здорового харчування YARO — виявилася в епіцентрі скандалу

Через скандал невістка Кернеса і сестра нардепа Козака втрачає клієнтів в українських супермаркетах і маркетплейсах

Маркетплейси і гіпермаркети масово відмовляються від продукції компанії здорового харчування YARO, засновник якої Юлія Привалова зробила фото на тлі Кремля (РФ) і невдало пожартувала про бандерівців. Спочатку продукцію цієї фірми зняли з продажу магазини "Сільпо", маркетплейс "Розетка" і кафе Idealist. Тепер же приклад колег перейняли гіпермаркети "Епіцентр", "Ашан", Fozzy і маркетплейс Cooker.

Про це в своєму Телеграм-каналі повідомив активіст Сергій Стерненко.

Продукція компанії здорового харчування YARO зникає з сайтів гіпермаркетів
Продукція компанії здорового харчування YARO зникає з сайтів гіпермаркетів

За його словами, перераховані вище компанії оголосили про припинення продажів товарів YARO.

Деякі заявили, що поставляти товари YARO більше не будуть
Деякі заявили, що поставляти товари YARO більше не будуть

Тим часом з "Сільпо", які одні з перших приєдналися до бойкоту, вийшло непорозуміння: клієнти супермаркетів писали, що з полиць YARO не зникла, хоча онлайн замовити її і не можна. Пізніше в Fozzy group, куди входить і "Сільпо", пояснили, що вони в процесі зняття даних товарів і завершать його до 22 жовтня. Більше, кажуть в компанії, поставок ТМ Yaro у них не буде.

Нагадаємо, що Юлія Привалова — не просто бізнесвумен: вона є дочкою чинного мера міста Сокиряни, що в Чернівецькій області, Василя Козака. А її брат — Володимир Козак — народний депутат від партії "Слуга народу". До слова, чоловік Юлії — Данило Привалов — це син померлого мера Харкова Геннадія Кернеса.

Вибачень за невдалий жарт про українців від Юлії Привалової так і не було, а після скандалу вона закрила доступ до своєї сторінки в Instagram.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, репер з Сум відзначився українофобією, а потім виправдався, але користувачі мережі йому цього не пробачили.

Теги:
#Скандал #Геннадій Кернес #Бандерівці #Юлія Привалова
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