Бойкот розширюється: невістка Кернеса, яка образила українців, активно втрачає доходи

Через скандал невістка Кернеса і сестра нардепа Козака втрачає клієнтів в українських супермаркетах і маркетплейсах

Маркетплейси і гіпермаркети масово відмовляються від продукції компанії здорового харчування YARO, засновник якої Юлія Привалова зробила фото на тлі Кремля (РФ) і невдало пожартувала про бандерівців. Спочатку продукцію цієї фірми зняли з продажу магазини "Сільпо", маркетплейс "Розетка" і кафе Idealist. Тепер же приклад колег перейняли гіпермаркети "Епіцентр", "Ашан", Fozzy і маркетплейс Cooker.

Про це в своєму Телеграм-каналі повідомив активіст Сергій Стерненко.

Продукція компанії здорового харчування YARO зникає з сайтів гіпермаркетів

За його словами, перераховані вище компанії оголосили про припинення продажів товарів YARO.

Деякі заявили, що поставляти товари YARO більше не будуть

Тим часом з "Сільпо", які одні з перших приєдналися до бойкоту, вийшло непорозуміння: клієнти супермаркетів писали, що з полиць YARO не зникла, хоча онлайн замовити її і не можна. Пізніше в Fozzy group, куди входить і "Сільпо", пояснили, що вони в процесі зняття даних товарів і завершать його до 22 жовтня. Більше, кажуть в компанії, поставок ТМ Yaro у них не буде.

Нагадаємо, що Юлія Привалова — не просто бізнесвумен: вона є дочкою чинного мера міста Сокиряни, що в Чернівецькій області, Василя Козака. А її брат — Володимир Козак — народний депутат від партії "Слуга народу". До слова, чоловік Юлії — Данило Привалов — це син померлого мера Харкова Геннадія Кернеса.

Вибачень за невдалий жарт про українців від Юлії Привалової так і не було, а після скандалу вона закрила доступ до своєї сторінки в Instagram.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, репер з Сум відзначився українофобією, а потім виправдався, але користувачі мережі йому цього не пробачили.