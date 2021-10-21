Бойкот расширяется: оскорбившая украинцев невестка Кернеса активно теряет доходы

Из-за скандала невестка Кернеса и сестра нардепа Козака теряет клиентов в украинских гипермаркетах и маркетплейсах

Маркетплейсы и гипермаркеты массово отказываются от продукции компании здорового питания YARO, основатель которой Юлия Привалова сделала фото на фоне Кремля (РФ) и неудачно пошутила про бандеровцев. Сначала продукцию этой фирмы сняли с продажи магазины "Сильпо", маркетплейс "Розетка" и кафе Idealist. Теперь же примеру коллег последовали гипермаркеты "Эпицентр", "Ашан", Fozzy и маркетплейс Cooker.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил активист Сергей Стерненко.

Продукция компании здорового питания YARO исчезает с сайтов гипермаркетов

По его словам, вышеперечисленные компании объявили о приостановке продаж товаров YARO.

Некоторые заявили, что поставлять товары YARO больше не будут

Тем временем с "Сильпо", которые одни из первых примкнули к бойкоту, вышло недоразумение: клиенты супермаркетов писали, что с полок YARO не исчезла, хотя онлайн заказать ее и нельзя. Позже в Fozzy group, куда входит и "Сильпо", объяснили, что они в процессе снятия данных товаров и завершат его до 22 октября. Больше, говорят в компании, поставок ТМ Yaro у них не будет.

Напомним, что Юлия Привалова — не просто бизнесвумен: она является дочерью действующего мэра города Сокиряны, что в Черновицкой области, Василия Козака. А ее брат — Владимир Козак — народный депутат от партии "Слуга народа". К слову, муж Юлии — Даниил Привалов — это сын умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Извинений за неудачную шутку про украинцев от Юлии Приваловой так и не было, а после скандала она закрыла доступ к своей странице в Instagram.

Как сообщал "Телеграф" ранее, рэпер из Сум отличился украинофобией, а потом оправдался образом "ватника". Пользователи сети ему этого не простили.